У "Дії" відновили послугу автоматичного закриття ФОП

У застосунку та на порталі "Дія" знову запрацювала послуга автоматичного припинення діяльності фізичної особи-підприємця. Вона була тимчасово недоступною через російську кібератаку на державні реєстри.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Якщо вирішили змінити діяльність або ж масштабуватися, користуйтеся послугою з миттєвим результатом. Автоматичне закриття ФОП мінімізує людський фактор та зменшує час очікування", -наголосив міністр.

За його словами, у "Дії" можна припинити діяльність фізичної особи-підприємця онлайн без участі державного реєстратора.

Федоров додав, що про відновлення інших сервісів повідомить додатково.

Як закрити ФОП на порталі "Дія"?

1. Авторизуйтеся на порталі "Дія"

2. Виберіть послугу "Автоматичне закриття ФОП"

3. Клікніть "Подати заяву".

4.Перевірте дані та засвідчте заяву КЕПом або "Дія.Підписом".

Зауважимо, за 2024 рік в Україні закрили майже 210 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це найвищий показник закриттів за останні 5 років. Найбільше закривали ФОПи у секторі роздрібної торгівлі та ІТ.

Кібератака на держреєстри

Нагадаємо, що 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри.

У суботу, 4 січня запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).

Також з 9 січня відновили роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після масштабної російської кібератаки. Раніше відновили роботу трьох основних реєстрів нотаріату.

20 січня 2025 року в Україні повністю відновлено функціонування Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції після масштабної кібератаки з боку Росії.