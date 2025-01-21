В "Дії" возобновили услугу автоматического закрытия ФЛП

В приложении и на портале "Дія" снова заработала услуга автоматического прекращения деятельности физического лица-предпринимателя. Она была временно недоступна из-за российской кибератаки на государственные реестры.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Если решили изменить деятельность или масштабироваться, пользуйтесь услугой с мгновенным результатом. Автоматическое закрытие ФЛП минимизирует человеческий фактор и уменьшает время ожидания", — подчеркнул министр.

По его словам, в "Дії" можно прекратить деятельность физического лица-предпринимателя онлайн без участия государственного регистратора.

Федоров добавил, что о возобновлении других сервисов сообщит дополнительно.

Как закрыть ФЛП на портале "Дія"?

1. Авторизируйтесь на портале "Дія"

2. Выберите "Автоматическое закрытие ФЛП"

3. Щелкните "Подать заявление".

4.Проверьте данные и удостоверьте заявление КЭПом или "Дія.Подписью".

Заметим, за 2024 год в Украине закрыли почти 210 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Это самый высокий показатель закрытий за последние 5 лет. Больше всего закрывали ФЛП в секторе розничной торговли и ІТ.

Кибератака на госреестры

Напомним, что 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры.

В субботу, 4 января заработал Государственный реестр актов гражданского состояния ( ГРАГС ).

Также с 9 января возобновили работу Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР ) после масштабной российской кибератаки. Раньше возобновили работу трех основных реестров нотариата.

20 января 2025 года в Украине полностью возобновлено функционирование Единых и Государственных реестров Министерства юстиции после масштабной кибератаки со стороны России.