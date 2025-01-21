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В "Дії" возобновили услугу автоматического закрытия ФЛП
В приложении и на портале "Дія" снова заработала услуга автоматического прекращения деятельности физического лица-предпринимателя. Она была временно недоступна из-за российской кибератаки на государственные реестры.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Если решили изменить деятельность или масштабироваться, пользуйтесь услугой с мгновенным результатом. Автоматическое закрытие ФЛП минимизирует человеческий фактор и уменьшает время ожидания", — подчеркнул министр.
По его словам, в "Дії" можно прекратить деятельность физического лица-предпринимателя онлайн без участия государственного регистратора.
Федоров добавил, что о возобновлении других сервисов сообщит дополнительно.
Как закрыть ФЛП на портале "Дія"?
1. Авторизируйтесь на портале "Дія"
2. Выберите "Автоматическое закрытие ФЛП"
3. Щелкните "Подать заявление".
4.Проверьте данные и удостоверьте заявление КЭПом или "Дія.Подписью".
Заметим, за 2024 год в Украине закрыли почти 210 тысяч физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Это самый высокий показатель закрытий за последние 5 лет. Больше всего закрывали ФЛП в секторе розничной торговли и ІТ.
Кибератака на госреестры
Напомним, что 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры.
В субботу, 4 января заработал Государственный реестр актов гражданского состояния ( ГРАГС ).
Также с 9 января возобновили работу Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР ) после масштабной российской кибератаки. Раньше возобновили работу трех основных реестров нотариата.
20 января 2025 года в Украине полностью возобновлено функционирование Единых и Государственных реестров Министерства юстиции после масштабной кибератаки со стороны России.