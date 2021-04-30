Новости компаний 1 час назад

Ведущие телеканала "Первый Независимый" приняли участие в Пасхальном мастер-классе

Организатор мастер-класса — Виктория Слатвинская

Ведущие телеканала "Первый Независимый" приняли участие в Пасхальном мастер-классе Ведущие телеканала "Первый Независимый" приняли участие в Пасхальном мастер-классе

В это воскресенье христиане восточного обряда отмечают Светлое Христово Воскресение. Ведущие телеканала "Первый Независимый" уже начали подготовку к празднику.

Организатор мастер-класса Виктория Слатвинская — шеф-повар и владелица кулинарной студии Kitchen Queen — пригласила гостей на собственную кухню. Ведущие готовили изысканные и несложные блюда из сезонных продуктов к Пасхе.

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Под четким руководством кулинарной мастерицы звезды телеэкрана сварили традиционный испанский суп гаспачо по-новому. Вместо томатов в блюдо положили другой главный игредиент — цукини.

"Также мы будем готовить красную рыбу. Это будет запеченный дикий лосось с фетой и укропом. Все это мы завернем в слоеное тесто", — сказала Виктория Слатвинская.

Какие еще блюда приготовили ведущие — смотрите в сюжете.

Ведущая "Первого Независимого" Алена Зинченко настолько вдохновилась мастер-классом, что пообещала на Пасху порадовать всю семью кулинарными шедеврами.

"На первый взгляд, готовить такие изысканные блюда сложно. Но когда ты готовишь их вместе с профессионалами, когда тебе доступно все объясняют — ты понимаешь, что это проще не бывает и тогда это очень сильно вдохновляет", — отметила Зинченко.

А в самом конце ведущие продегустировали свои кулинарные творения.

 

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