Транспорт 10 минут назад

Венгерский лоукостер в конце марта приостанавливает авиаперелеты в Одессу

Выполнение рейсов приостановлено из-за ремонта в одесском аэропорту

Венгерский лоукостер в конце марта приостанавливает авиаперелеты в Одессу Венгерский лоукостер в конце марта приостанавливает авиаперелеты в Одессу
Фото: ЦТС

С 26 марта венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air приостанавливает выполнение рейсов из аэропорта "Одесса" в связи с ремонтом в аэропорту.

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Одесса".

"Мы постоянно работаем над развитием нашего аэропорта и хотим сделать для вас как можно более современный комплекс. Для этого нам необходимо завершить выполнение работ по строительству, которые будут проводиться весной. К сожалению, на этот период авиакомпания Wizz Air решила приостановить выполнение рейсов с 26 марта по 5 июня", — сообщил одесский аэропорт на своем сайте в среду.

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Напомним, 1 ноября в 20:11 венгерский самолет Airbus A320 одного из крупнейших европейских лоукостеров — авиакомпании WizzAir — после длительного перерыва приземлился в Международном аэропорту "Одесса".

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Ранее сообщалось, что 1 июня 2020 года венгерская авиакомпания Wizz Air запустит рейсы из Харькова в Будапешт

4 января пассажиры сразу трех рейсов Wizz Air в Венгрии, Польше и Украине не смогли вовремя добраться в свои города из-за непредвиденных обстоятельств.

Напомним, 6 февраля из-за осложнения погодных условий в Херсонской области закрыли международный аэропорт "Херсон".

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