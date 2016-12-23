Вещание телеканала "Эра" прекращается из-за долгов

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения решил уведомил телерадиокомпанию "Эра" об отключении ее сигнала из-за миллионных долгов.

Об этом говорится в сообщении концерна на сайте.

В частности, общая задолженность канала за услуги концерна на 21 декабря составила 18,276 млн гривень, из них 9,072 млн гривень — задолженность за 2014 год и 9,204 млн гривень — за текущий. В КРРТ утверждают, что неоднократно пытались взыскать долги с телерадиокомпании, в том числе через суд, однако безрезультатно. Поэтому в концерне приняли решение отключить сигнал, если в течение 10 дней с момента уведомления "Эра" не погасит задолженность.

Невыплата задолженности, как отмечают на предприятии, может привести к ухудшению финансового состояния концерна. "Следствием этого будет несвоевременное исполнение налоговых обязательств и задержки выплат заработной платы сотрудникам, а также задолженность перед энергопоставляющими организациями за использованную электроэнергию", — отмечается в сообщении.

В КРРТ также добавили, что органы исполнительной власти, включая премьер-министра и СНБО, уже проинформированы о данном решении концерна.

Напомним, в октябре в Концерне РРТ сменился генеральный директор. Временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Александр Богданов.

