Відповідальність у бізнесі: про що дискутуватимуть на VII Форумі "Диригенти змін"

Тема Форуму цього року: "Відповідальність. Хто, як не я?"
Криза, з якою зіштовхнувся весь світ, оголила наші слабкі місця — як держави, як бізнесів, як людей. Наше завдання — винести уроки й допомогти собі та одне одному відновитися й зміцніти. Нашим імунітетом до викликів може стати відповідальність. Відповідальність за свою країну, свою справу та своє життя. Хто, як не я?
В учасників події буде змога долучитися до обговорень із власниками та керівниками провідних компаній, а також з державними діячами. Серед них:
- Юрій Косюк, власник та голова правління МХП;
- Вячеслав Климов, співзасновник Нової пошти;
- Владислав Чечоткін, співзасновник та співвласник Rozetka;
- Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна України;
- Андрій Горохов, СЕО UMG Investments;
- Олександр Богуцький, СЕО StarLightMedia;
- Олена Кошарна, засновниця та головна виконавча директорка інвестиційної компанії Horizon Capital;
- Сергій Бадрітдінов,CEO INTERTOP Ukraine
У програмі Форуму такі панельні дискусії:
- "Лідерство через відповідальність", модератор — Сергій Кулик, керівний партнер "Делойт" в Україні;
- "Відповідальність у бізнесі: хто і за що відповідає насправді", модератор — Єгор Григоренко, партнер, керівник департаментів консалтингу та управління ризиками "Делойт" в Україні;
- "Відповідальність за власне життя", модератор — Андрій Булах, заступник голови правління, директор департаменту з організаційної ефективності та управління персоналом МХП;
- "Відповідальність перед наступними поколіннями", модератор — Роман Бондар, віцепрезидент Ukrainian Corporate Governance Academy (UCGA).
Більше інформації про програму та спікерів можна знайти на сайті Форуму: conductorsofchanges.com
Партнери: Партнери: МХП, Нова Пошта, Odgers Berndtson Ukraine, Metinvest Digital, Winner Group Ukraine, UMG Investments, StarLightMedia, The Glen Grant, Моршинська, АТІС ФАРМА.
Усі панельні дискусії будуть перекладені жестовою мовою, а простір заходу спланований так, щоб відповідав концепції доступності. Інклюзивним партнером заходу виступає Inclusive friendly.
Уже традиційно у Форуму "Диригенти змін" є соціальна складова. 10% від вартості квитків та партнерських внесків організатори Форуму спрямовують на користь ГО "Навчай для України".
Безпека на Форумі — організатори забезпечують тестування на COVID-19 для всіх учасників та спікерів.
Акредитація ЗМІ відкрита до 21 вересня. Надсилайте ваші запити Анастасії Бегезі, лідерці PR-напряму "Делойт" в Україні: abeheza@deloitte.ua або проходьте реєстрацію на сайті.
Про "Делойт"
"Делойт" (Deloitte) — глобальна мережа компаній, що надають послуги в сфері аудиту, консалтингу, фінансового консультування, управління ризиками, оподаткування і супутні послуги. Із сумою глобальних доходів у розмірі 47,6 мільярда доларів США за 2020 фінансовий рік компанія "Делойт" є найбільшою компанією у світі з надання професійних послуг.
Наявність глобальної мережі, що охоплює понад 150 країн світу, дає змогу "Делойт" обслуговувати близько чотирьохсот з п’ятисот найбільших компаній світу за щорічним рейтингом журналу "Fortune Global"®. Близько 330 000 фахівців "Делойт" спрямовують свої професійні зусилля на здійснення впливу, що має значення.
Завдяки глобальній мережі "Делойт", а також понад 25-річному досвіду роботи в Україні, "Делойт" відкриває своїм клієнтам можливості світового класу та надає високоякісні послуги, які спрямовані на підтримку та надання комплексних інтегрованих рішень щодо економічної діяльності клієнтів у різних галузях економіки. Детальніше: www.deloitte.ua