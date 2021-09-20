Відповідальність у бізнесі: про що дискутуватимуть на VII Форумі "Диригенти змін"

Тема Форуму цього року: "Відповідальність. Хто, як не я?"

Криза, з якою зіштовхнувся весь світ, оголила наші слабкі місця — як держави, як бізнесів, як людей. Наше завдання — винести уроки й допомогти собі та одне одному відновитися й зміцніти. Нашим імунітетом до викликів може стати відповідальність. Відповідальність за свою країну, свою справу та своє життя. Хто, як не я?

В учасників події буде змога долучитися до обговорень із власниками та керівниками провідних компаній, а також з державними діячами. Серед них:

Юрій Косюк , власник та голова правління МХП;

, власник та голова правління МХП; Вячеслав Климов , співзасновник Нової пошти;

, співзасновник Нової пошти; Владислав Чечоткін , співзасновник та співвласник Rozetka;

, співзасновник та співвласник Rozetka; Дмитро Сенниченко , голова Фонду державного майна України;

, голова Фонду державного майна України; Андрій Горохов , СЕО UMG Investments;

, СЕО UMG Investments; Олександр Богуцький , СЕО StarLightMedia;

, СЕО StarLightMedia; Олена Кошарна , засновниця та головна виконавча директорка інвестиційної компанії Horizon Capital;

, засновниця та головна виконавча директорка інвестиційної компанії Horizon Capital; Сергій Бадрітдінов,CEO INTERTOP Ukraine

У програмі Форуму такі панельні дискусії:

"Лідерство через відповідальність", модератор — Сергій Кулик, керівний партнер "Делойт" в Україні; "Відповідальність у бізнесі: хто і за що відповідає насправді", модератор — Єгор Григоренко, партнер, керівник департаментів консалтингу та управління ризиками "Делойт" в Україні; "Відповідальність за власне життя", модератор — Андрій Булах, заступник голови правління, директор департаменту з організаційної ефективності та управління персоналом МХП; "Відповідальність перед наступними поколіннями", модератор — Роман Бондар, віцепрезидент Ukrainian Corporate Governance Academy (UCGA).

Більше інформації про програму та спікерів можна знайти на сайті Форуму: conductorsofchanges.com

Партнери: Партнери: МХП, Нова Пошта, Odgers Berndtson Ukraine, Metinvest Digital, Winner Group Ukraine, UMG Investments, StarLightMedia, The Glen Grant, Моршинська, АТІС ФАРМА.

Усі панельні дискусії будуть перекладені жестовою мовою, а простір заходу спланований так, щоб відповідав концепції доступності. Інклюзивним партнером заходу виступає Inclusive friendly.

Уже традиційно у Форуму "Диригенти змін" є соціальна складова. 10% від вартості квитків та партнерських внесків організатори Форуму спрямовують на користь ГО "Навчай для України".

Безпека на Форумі — організатори забезпечують тестування на COVID-19 для всіх учасників та спікерів.

Акредитація ЗМІ відкрита до 21 вересня. Надсилайте ваші запити Анастасії Бегезі, лідерці PR-напряму "Делойт" в Україні: abeheza@deloitte.ua або проходьте реєстрацію на сайті.

Про "Делойт"

"Делойт" (Deloitte) — глобальна мережа компаній, що надають послуги в сфері аудиту, консалтингу, фінансового консультування, управління ризиками, оподаткування і супутні послуги. Із сумою глобальних доходів у розмірі 47,6 мільярда доларів США за 2020 фінансовий рік компанія "Делойт" є найбільшою компанією у світі з надання професійних послуг.

Наявність глобальної мережі, що охоплює понад 150 країн світу, дає змогу "Делойт" обслуговувати близько чотирьохсот з п’ятисот найбільших компаній світу за щорічним рейтингом журналу "Fortune Global"®. Близько 330 000 фахівців "Делойт" спрямовують свої професійні зусилля на здійснення впливу, що має значення.

Завдяки глобальній мережі "Делойт", а також понад 25-річному досвіду роботи в Україні, "Делойт" відкриває своїм клієнтам можливості світового класу та надає високоякісні послуги, які спрямовані на підтримку та надання комплексних інтегрованих рішень щодо економічної діяльності клієнтів у різних галузях економіки. Детальніше: www.deloitte.ua