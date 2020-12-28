"Вісім тисяч — це як вітамінка важкохворому": як малий бізнес України пережив 2020 рік

Важкий та непередбачуваний 2020 рік добігає кінця. Коронавірус, пандемія, економічна криза — основні виклики, з якими довелося зустрітися бізнесу України. Але якщо великий та середній бізнес, за попередніми оцінками, більш-менш впорався з кризою, то дрібним підприємцям було дуже сутужно.

У лютому 2020 року ми дивилися новини про Китай і думали, що це все так далеко від України… Уже на початку березня люди опинилися заточені у власних домівках. А бізнеси почали в буквальному сенсі гру за виживання.

Станом на початок весни щотижня в Україні реєструвалося близько 5 тисяч підприємців. Аж ось 12 березня уряд офіційно оголосив про карантин. За перші два місяці пандемії кількість нових реєстрацій впала майже втричі. За квітень зареєструвалося лише півтори тисячі підприємців.

У квітні Європейська Бізнес Асоціація провела експрес-опитування серед представників малого та мікробізнесу. Результат був невтішний: прогнозували, що кожен п'ятий з них може припинити роботу до літа. Навесні 78% опитаних повідомили про втрати до 75% від доходів, і тільки 4% похвалилися збільшенням прибутку компанії.

Влітку Міжнародний торговий центр (МТЦ) під егідою ООН провів опитування про перспективи бізнесу. За прогнозами, через пандемію аж 75% малих і середніх підприємств матимуть колосальні втрати після закінчення карантину.

Лише восени, за даними Opendatabot, український бізнес почав потроху відновлюватись після карантину — у вересні кількість відкритих підприємств та нових вакансій майже наблизилась до докарантинного рівня. Попри це, до цього часу величезних втрат зазнають туристична та ресторанна сфери.

Про те, з якими проблемами зіткнулися малі підприємці, розкажуть вони самі.

Державна (не)допомога

Однією з найважливіших та болючих тем було отримання підприємцями державної допомоги. Бізнесмени не зверталися до держорганів через неприємний досвід знайомих, що вже пройшли крізь кола бюрократичного пекла. Підприємці не сприймали державу як друга і партнера, що здатен підтримати в складну мить.

"Спочатку ми сподівалися, що держава буде допомагати: принаймні, дасть податкові канікули чи матеріальну допомогу. Та натомість ми отримували штрафи за звільнення співробітників. Тоді ми зрозуміли, що треба надіятись самих на себе. Зараз держава видає по 8 тис. грн, та це як вітамінка тяжкохворому. У кого справи дуже погані — ці кошти ніяк не допоможуть", — розповідає Дмитро, засновник бренду аксесуарів Harvest.

Якоюсь мірою роль держави перебрали на себе великі українські компанії. Підтримка малого бізнесу — частина соціальної відповідальності найбільшого онлайн-ритейлера ROZETKA. На початку карантину компанія створила проєкт #великімалі, де в соцмережах і на сайті розповідала про локальних малих і середніх виробників.

Також від початку карантину підтримкою місцевого бізнесу опікувалась світова платіжна система Visa в рамках кампанії #ПідтримайСвоїх. Влітку спільно з ROZETKA компанія створила проєкт "Бізнес-трамплін", де малі підприємці отримали понад 1,3 млн грн на розвиток власної справи.

А просто зараз проходить Новорічний онлайн-маркет українських подарунків від Visa та ROZETKA, де зібрано понад 60 000 товарів від малих локальних виробників, які можна подарувати найріднішим під ялинку.

Терміновий перехід в онлайн

За опитуванням компанії Visa в Україні, 52% людей, що раніше жодного разу не купували товари в інтернеті та не замовляли доставку їжі онлайн, під час карантину почали це робити.

Це закономірно: у пандемію усі магазини, окрім продовольчих, були зачинені, у тому числі ТРЦ, де люди зазвичай робили покупки.

Українські виробники, що продавалися переважно в ритейлі, відчули значний удар: продажі в цій сфері зупинились, треба було терміново зосереджувати всі сили на онлайні.

"З початку карантину кількість та обсяги замовлень зменшувалися, і ми втратили 60% прибутку, адже косметика — точно не товар першої необхідності. Офлайн-магазини, де ми були представлені, затягували оплати. Від одного з них ми досі чекаємо гроші, хоча він вже позакривав багато точок. Нас врятували антисептики, які ми ввели в продаж ще на початку зими", — розповів Влад, співзасновник бренду косметики Lapush

Тим, хто був до того потужно представлений в онлайні і продавав через соцмережі та сайт, пощастило. Та були ті, що не відводили онлайну першої ролі: часто їхні сайти не витримували навантаження замовлень і продажі зупинялися на кілька днів, а то і тижнів.

Дехто взагалі створював сайт з нуля, як тільки стався карантин. Та зрозуміло, що великого ефекту це не дало: непротестовані ресурси давали збої, а клієнт просто не міг знайти потрібний бренд, бо не було впізнаваності в онлайні.

Робота в карантинні обмеження

Несподіваним та жорстким випробуванням стало забезпечення роботи в умовах пандемії. Міський транспорт не працював, і багатьом доводилось ходити десятки кілометрів пішки чи платити сотні гривень за таксі в один бік. Підприємці викручувались як могли.

"Ми думали, що це все, і почали готуватися до надзвичайного стану. А коли побачили, що товар із знижками продається непогано, почали віддалено відновлювати роботу виробництва. Кравчиням привезли у квартири їхні робочі швейні машини та все необхідне для пошиття готових моделей. Дизайнери продовжили роботу над колекцією з дому. Магазин працював онлайн" — поділився досвідом Андрій, засновник бренду Etnodim

Складність конкуренції з великими компаніями

Малі бізнеси опинилися у жорсткому протистоянні з великими компаніями, що могли собі дозволити витрачати більше грошей на рекламу та підтримувати присутність на ринку. Більш того, гіганти часто ставили палиці в колеса роботі малих підприємців. Останніх рятувала лише креативність і оперативні рішення.

"Ми зіткнулися з проблемою: великі виробники з мас-маркету викупили всю тару. Постачань з-за кордону не було, в Україні виробництво частково призупинилося. Маленьким бізнесам не було в що було фасувати свою продукцію. Та ми швидко зорієнтувалися і стали випускати товар у склі і пакетах із застібкою, які змогли знайти у великій кількості", — розповів Влад, співзасновник бренду косметики Lapush

Щоб врятувати продажі, підприємці швидко переформатовували бізнес і вигадували нові продукти. Виробники одягу почали шити маски, і саме завдяки цьому вберегли свою справу від провалу. Виробники косметики запускали в продаж антисептики.

Креативністю відрізнялися і представники харчової промисловості. Бренд шоколаду ручної роботи Spell на початку карантину втратив 60% прибутку і скоротив зарплати на 25-50%. Щоб врятувати ситуацію, засновники бренду вигадали сети смаколиків для вечірок і карантинних вечорів, а також розробили морозиво.

А Олена Гашинська, засновниця бренду "Дім варення", запустила в продаж сире варення "Лимондру" та "Лимон-Дракон" на основі лимону та імбиру. За її словами, ці товари люди гребли по 5-10 баночок за раз, напевно, гадали, що це врятує їх від вірусу.

Перманентний стрес і невизначеність

Минув майже рік, а нічого не змінилося. Хіба спочатку підприємці готувалися до найгіршого, а зараз уже змогли пристосуватись до невизначеності. Та все ж ФОПи мітингують, держава вводить новий карантин чи забороняє працювати на вихідні. Коли кінець цього всього — ніхто не знає. У багатьох підприємців продажі дещо відновились порівняно з весняним періодом. Та порівняно з минулорічними, вони впали на 20-30%, хоча на 2020 рік планувалося закономірне зростання бізнесу в 2-3 рази.

Стає зрозумілим, що зараз малі бізнеси так само потребують підтримки покупців, держави і великих компаній. Дарувати українське стало цього року трендом, що рятує сотні бізнесів від занепаду.

Тому давайте і далі підтримувати локальних виробників, бо вони — запорука стабільного розвитку економіки будь-якої держави.

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