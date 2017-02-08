Владельцы сети супермаркетов Мегамаркет разделили бизнес

Владельцы крупной девелоперской компании, Группы АДС, разделили свой бизнес. Об этом сообщает ЛІГА.net.

Таким образом, четыре из девяти киевских активов — торговый центр и гостиница Космополит, развлекательный центр Ультрамарин и здание, в котором расположен Мегамаркет на Петровке, — перешли в управление Олега Вишнякова.

Оставшиеся пять — ТРЦ Терминал в Броварах, аутлет-центр Мануфактура, здания Мегамаркета по улицам Горького, Сурикова и на четвертом километре Одесской трассы — старшему партнеру Виктору Юшковскому. Он также будет контролировать работу продовольственной сети Мегамаркет и кинотеатров Баттерфляй.

В свою очередь, Олег Вишняков и Виктор Юшковский отказались от комментариев.

Отметим, что информация о том, что партнеры готовы разойтись, появилась на рынке полтора года назад. Тогда речь шла о продаже активов, но покупателя не нашлось.

"Не все гипермаркеты находятся в хороших местах, а Мегамаркет сейчас ориентирован на клиентов с уровнем достатка выше среднего", — рассказывает директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. Последние три года среди населения популярны дискаунтеры. При этом цены на коммерческую недвижимость сейчас невысоки, а сам бизнес продается с мультипликатором 6-7, тогда как еще три года назад — 12, добавляет совладелец девелоперской компании XXI Век Олег Салмин.

Напомним, что бизнесом до недавнего времени управлял Виктор Юшковский. Последним новым объектом компании стал аутлет-центр Мануфактура площадью около 25 000 кв. м, который открылся осенью 2013 года.