Владелец "Форы" открывает четвертый супермаркет сети в новом формате

29 сентября 2017, 12:10
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"Фора" откроет самый большой магазин сети в пригороде Киева. Отметим, что это уже четвертый супермаркет сети в новом формате, открытый в Киевской области

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В сети супермаркетов "Фора" появится четвертый магазин в новом формате. В пгт Глеваха откроется супермаркет площадью 740 кв. м. Новый магазин станет самым большим в сети.

"Большие площади себя полностью оправдывают, в первую очередь, благодаря удачным локациям", — утверждают в компании. Поэтому в 2017-м компания подошла к открытию формата супермаркетов более системно.

Если ранее "Фора" традиционно воспринималась как сеть эконом-магазинов "у дома", то за этот год компания значительно разнообразила формат своих объектов.

Для магазинов увеличенной площади компания пересмотрела концепцию и с марта начала ее внедрять. Первый супермаркет в новой торговой концепции был открыт в селе Счастливое, с площадью торгового зала 680 кв. м.

Такие же торговые точки появились в пгт Мила и Гребинки.

"В этих населенных пунктах были удобные локации, которые позволяли нам развернуться в формате супермаркета. В Киеве такой возможности нет, потому что там большие локации уже разобраны и проще найти место под магазин у дома", — говорит Оксана Мицкевич, маркетинг-директор сети Фора.

Помимо открытия супермаркетов "Фора" в новом формате, владельцы компании в 2017 году начали развивать премиальный food market Favore. Новый магазин находится в пгт Козин.

По материалам: Ukrainian retail association
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Теги: ритейл , продукты питания , инвестиции

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