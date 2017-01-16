Владелец "Кернела" купил у государства оборудование для производства масла

16 января 2017, 16:10
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АМКУ разрешил Андрею Веревскому приобрести оборудование ЧАО "Зинькив-Агротранс"

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил ООО "Приднепровский маслоэкстракционный завод" (Кропивницкий) получить контроль на маслоэкстракционным заводом путем приобретения у ЧАО "Зинькив-Агротранс" (Полтавская обл.) производственного оборудования.

Согласно сообщению АМКУ, речь идет о приобретении у "Зинькив-Агротранс" машин семенорушальных марки НРХ-4-01.

По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР), собственником ООО "Приднепровский маслоэкстракционный завод" является Андрей Веревский — основатель и совладелец одной из крупнейших украинских аграрных групп "Кернел".

Отметим, что "Кернел" является крупнейшим производителем подсолнечного масла в Украине. На долю компании приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Перерабатывающие мощности "Кернела" составляют 3 млн тонн семян подсолнечника в год, что позволяет получить 1,3 млн тонн подсолнечного масла и около 1,2 млн тонн подсолнечного шрота. Мощности по хранению компании составляют 2,8 млн тонн, земельный банк — 390 тыс. га.

Собственником ЧАО "Зинькив-Агротранс" является Фонд госимущества.

Согласно информации в системе раскрытия информации НЦКБФР, стоимость основных средств "Зинькив-Агротранс" к концу 2015 года составляла 0,6 млн грн, чистый убыток за 2015 год вырос в 2,3 раза — до 0,45 млн грн, чистый доход от реализации сократился в четыре раза — до 0,32 млн грн.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: апк , кернел 32055967 , подсолнечник , амку , сельхозпроизводитель

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