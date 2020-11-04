Транспорт 1 час назад

Vodafone оснастил суда "Украинского Дунайского пароходства" датчиками интернета вещей

Компании договорились использовать большие данные, чтобы снижать затраты перевозчика в будущем

Фото: udp.one Фото: udp.one
Фото: udp.one

Vodafone и "Украинское Дунайское пароходство" внедряют технологии интернета вещей (Internet of Things, IoT) для трансграничных перевозок между 8 странами, которые обслуживает транспортная компания. Об этом компании сообщили во время онлайн-подписания меморандума о сотрудничестве. Также компании договорились использовать Big Data аналитику для дальнейшего создания систем прогнозирования эффективности и снижения затрат. 

"Наша компания построила сеть Narrow Band Internet of Things (NB-IoT), которая позволяет собирать и обрабатывать данные, которые мы получаем с датчиков и приборов в этой сети. Есть собственный дата-центр, позволяющих сохранять и обрабатывать данные датчиков. Кроме того, есть платформа, позволяющая управлять этими данными", — объясняет Николай Тракнов, руководитель департамента цифровых продуктов и платформ "Vodafone Украина". По его словам, компания готова предоставлять решения по ряду направлений: ЖКХ, экология, смарт-сити, безопасность. 

Кратко и по делу в Telegram

Подобный проект в сфере водных транспортных перевозок для Украины первый. Оцифровать "Украинское Дунайское пароходство" — это серьезный вызов. "Наш флот составляет более 400 единиц, оперируем на Дунае, это Германия, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, — говорит глава правления "УДП" Алексей Хомяков. — Мы развиваем грузовую базу. Перевозим железную руду, удобрения, зерновые, а также такие грузы, как компонентны ветростанций, иногда части атомных электростанций. Будем развивать другие стратегии, в частности, работу с наливными энергоресурсами". По словам Хомякова, диджитализация и интернет вещей позволит выработать для перевозчика оптимальные модели движения флота. 

Это первый клиент Vodafone, которого необходимо поддерживать не только внутри страны, но и за рубежом. "Необходимо обеспечивать онлайн-мониторинг и связь, отслеживание груза, контейнерного парка здесь и за рубежом", — говорит заместитель генерального директора оператора Андрей Большаков

Физически это выглядит так: на суднах устанавливаются IoT-датчики с сим-картами мобильного оператора. Они собирают информацию — различную, местонахождение судна, передвижения груза, вплоть до расхода топлива. После чего данные через сеть NB IoT передаются на сервер, формируются базы данных и клиент получает аналитику в виде графиков. Также есть возможность управлять работой системы удаленно, контролировать трафик и включать/выключать систему, как на территории Украины, так и за ее пределами. 

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