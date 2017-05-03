VolWest Group открыла первый супермаркет SPAR в Украине

В новом магазине 90% продукции украинского производства, а также товары Private Label международных и украинских компаний.

Кроме того, отмечается, что в ближайшее время запланировано открытие следующего магазина в Тернополе в новом формате SPAR Express.

24 января 2017 года компания "Спар Украина Корп.", входящая в VolWest Group, заключила с международной группой Spar International договор о сотрудничестве, предусматривающий развитие сети Spar на рынке Украины путем открытия собственных и франчайзинговых магазинов.

Компания намерена до конца 2017 года открыть 15 магазинов сети Spar в Украине, а в течение трех лет — 50 торговых заведений.

Spar в Украине будет развиваться в четырех торговых форматах: Spar Express ("магазины у дома" торговой площадью до 200 кв. м), Spar (супермаркеты 200-800 кв. м), EuroSpar (супермаркеты 0,8-3 тыс. кв. м), InterSpar (гипермаркеты более 3 тыс. кв. м).