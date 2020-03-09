Всегда есть план Б. Именно под таким девизом работает финансовая компания "Благо"

Сеть ломбардов "Благо" в 2019 году отметила 20-летие работы на украинском финансовом рынке. Первый ее ломбард открылся в 1999 году, а сегодня это одна из самых больших сетей ломбардов в Украине почти с 400 отделениями по всей стране. Ежегодно услугами "Благо" пользуются более 50 тыс. человек, а за все время существования компания обслужила почти 2 млн клиентов.

Как и любой розничный бизнес, работающий напрямую с клиентом, компания тщательно отслеживает потребности своих пользователей и новые тренды на рынке. Смена парадигмы произошла в 2013 году, когда "Благо" начала отходить от формата классического ломбарда, превращаясь в маркет финансовых услуг. В последующие шесть лет "Благо" стала прогрессивной финансовой компанией с широким перечнем сервисов и программ лояльности.

Сегодня клиент "Благо" может совершать разнообразные операции со своим залоговым имуществом (кредит без выкупа или продажа), а также оформлять заем с залогом или без него. Это единственный в Украине подобный формат бизнеса, когда все услуги предлагаются под одним зонтичным брендом.

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Также компания успешно внедряет различные ноу-хау в сфере ломбардного кредитования. В их числе возможность получения кредита на карту в отделении, дистанционная пролонгация кредита без посещения отделения в терминальных сетях и на сайте, а также в отделениях ­ПриватБанка и в приложении "Приват24". Также дистанционно принимается предварительное решение о выдаче кредита, а внедрение CRM-системы позволило компании для каждого своего клиента определить лучшее кредитное предложение.

Среди других прогрессивных решений сети ломбардов "Благо" можно отметить справедливую оценку имущества. Например, стоимость драгоценных металлов привязана к котировкам доллар/гривна и доллар/унция, а сама апробация осуществляется по современной бесконтактной методике, что исключает риск нанесения ущерба ювелирному изделию. Ассортимент имущества, которое принимается в залог, максимально широкий. Список насчитывает более 200 позиций — от мобильных телефонов и ноутбуков до бытовой техники.

Отдельно стоит сказать о действующей в сети "Благо" программе лояльности "Десерт", которая во многом отличается от других подобных продуктов. Во-первых, она предлагает лучшие условия оценки имущества для постоянных клиентов, прогрессивный кешбэк до 20% от платежа с возможностью использования его не только для оплаты кредитов, но и для покупок в сети "Благо".

Программа лояльности "Десерт" помогает компании лучше понять своего клиента и разработать для него полезные сервисы. Лояльность, умноженная на технологии, позволяет "Благо" выстраивать долгосрочные отношения с клиентами — существующими и новыми.