Вступили в силу изменения в ПДД

Закон, который регулирует это правило, опубликован 27 апреля в газете "Голос Украины" и вступает в силу на второй день после опубликования.

"Преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже едут по кругу", — отмечается в Законе Украины "О внесении изменения в статью 41 Закона Украины "О дорожном движении" относительно приоритетности транспортных средств, которые едут по кругу".

Отмечается, что Кабинет Министров в течение месяца со дня вступления в силу настоящего закона должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.