Новости компаний 40 минут назад

Выбираем автомобиль для работы курьером

Для начала стоит понимать, что нужен такой автомобиль, который будет приносить только прибыль, а не убытки

Выбираем автомобиль для работы курьером Выбираем автомобиль для работы курьером

Работа по доставке продукции требует специального транспорта, который предназначен именно для таких задач. Речь идет не о велосипедах или электросамокатах, а об автомобилях. Но далеко не каждая техника подойдет для доставки товаров.

Критерии выбора автомобиля

Для начала стоит понимать, что нужен такой автомобиль, который будет приносить только прибыль, а не убытки. Например, Рено Кенго подойдет для таких задач как нельзя лучше. Найти объявления о продаже этого авто можно с помощью сервиса OLX. Здесь легко найдется техника для работы, семьи, путешествий.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Требования к машине достаточно простые, но в то же время суровые:

  • достойная грузоподъемность;
  • высокий клиренс;
  • надежность работы всех узлов;
  • комфорт для владельца.

На каждом из этих пунктов стоит остановиться более детально.

Грузоподъемность и клиренс

Такие автомобили для работы отличаются чрезвычайной маневренностью. Они могут подъехать непосредственно к месту выгрузки продукции, объехать заторы на дороге. Такие вспомогательные механизмы, как гидроусилитель руля, — большой плюс, ведь водитель меньше устает за рулем.

Грузоподъемность легковых автомобилей для работы может быть самой разной. Но лучше отдать предпочтение технике, в которой допускается увеличение багажного отделения. Для этого задние сиденья складываются, а объем багажника увеличивается до нескольких тысяч литров. Например, в том же Renault Kangoo объем варьируется в пределах 600-3000 литров.

Высокий клиренс позволяет преодолевать любые препятствия даже с полной загрузкой. Бордюры, лежачие полицейские, ямы на дорогах — все это пройдет автомобиль с увеличенным дорожным просветом.

Надежность и комфорт

Все узлы должны быть очень надежными, ведь любые простои в работе приведут к финансовым потерям. К счастью, разработчики таких авто предусмотрели особенности эксплуатации, и рассчитывать на серьезные поломки при регулярном ТО не приходится.

Комфорт в салоне обеспечивается с помощью кресла, расположения приборов управления. Все кнопки и рычаги находятся в непосредственной близости.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Укрпочта" распродает раритетные авто 80-90-х годов
"Укрпочта" распродает раритетные авто 80-90-х годов
"Новая почта" ввела регрессивную шкалу стоимости доставки товаров из-за границы
"Новая почта" ввела регрессивную шкалу стоимости доставки товаров из-за границы
Украинский автопром наращивает производство
Украинский автопром наращивает производство
Загрузка...
Новое видео
Як залишатися у попиті і вміти пристосовуватися до змін — Валерія Заболотна

Новости дня

  1. AirPods третьего поколения, супермощные чипы и новый MacBook, — презентация Apple

  2. В Украине подорожает алкоголь: сколько будем платить

  3. В Украине растет стоимость частных домов, но спрос близок к исчерпанию — риелторы

  4. SkyUp задержала вылет на 4 часа, пытаясь усадить украинку с COVID-19 в забитый самолет

  5. В Житомире сносят легендарную чулочную фабрику (ВИДЕО)

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...