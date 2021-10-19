Выбираем автомобиль для работы курьером

Работа по доставке продукции требует специального транспорта, который предназначен именно для таких задач. Речь идет не о велосипедах или электросамокатах, а об автомобилях. Но далеко не каждая техника подойдет для доставки товаров.

Критерии выбора автомобиля

Для начала стоит понимать, что нужен такой автомобиль, который будет приносить только прибыль, а не убытки. Например, Рено Кенго подойдет для таких задач как нельзя лучше. Найти объявления о продаже этого авто можно с помощью сервиса OLX. Здесь легко найдется техника для работы, семьи, путешествий.

Требования к машине достаточно простые, но в то же время суровые:

достойная грузоподъемность;

высокий клиренс;

надежность работы всех узлов;

комфорт для владельца.

На каждом из этих пунктов стоит остановиться более детально.

Грузоподъемность и клиренс

Такие автомобили для работы отличаются чрезвычайной маневренностью. Они могут подъехать непосредственно к месту выгрузки продукции, объехать заторы на дороге. Такие вспомогательные механизмы, как гидроусилитель руля, — большой плюс, ведь водитель меньше устает за рулем.

Грузоподъемность легковых автомобилей для работы может быть самой разной. Но лучше отдать предпочтение технике, в которой допускается увеличение багажного отделения. Для этого задние сиденья складываются, а объем багажника увеличивается до нескольких тысяч литров. Например, в том же Renault Kangoo объем варьируется в пределах 600-3000 литров.

Высокий клиренс позволяет преодолевать любые препятствия даже с полной загрузкой. Бордюры, лежачие полицейские, ямы на дорогах — все это пройдет автомобиль с увеличенным дорожным просветом.

Надежность и комфорт

Все узлы должны быть очень надежными, ведь любые простои в работе приведут к финансовым потерям. К счастью, разработчики таких авто предусмотрели особенности эксплуатации, и рассчитывать на серьезные поломки при регулярном ТО не приходится.

Комфорт в салоне обеспечивается с помощью кресла, расположения приборов управления. Все кнопки и рычаги находятся в непосредственной близости.