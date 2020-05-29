Бизнес 1 час назад

Выгодно для бизнеса: клиника Dobrodoc+ запустила годовую подписку на онлайн-консультации

Теперь компании смогут напрямую получать медицинские услуги, оплачивая всего 600 грн в год

Выгодно для бизнеса: клиника Dobrodoc+ запустила годовую подписку на онлайн-консультации Выгодно для бизнеса: клиника Dobrodoc+ запустила годовую подписку на онлайн-консультации

Годовой абонемент онлайн-консультаций врачей мобильной клиники Dobrodoc+ стоит всего 50 грн в месяцДля абонентов и членов их семей это возможность в удобное для себя время безлимитно консультироваться с врачамиДля компаний  способ экономить время сотрудников и деньги на медицинское страхование.

"В мае 2020 года мобильная клиника Dobrodoc+ запустила возможность оформления годовой подписки на онлайн-консультации врачей для корпоративных клиентовУслуги онлайн-консультаций компании Dobrodoc+ уже входят в медицинские полисы "Альфа страхование", "Уника", "Провидна". Теперь компании смогут напрямую получать медицинские услугиоплачивая всего 600 грн в год", - рассказывает исполнительный директор мобильной клиники "ДоброДок+" Игорь Нестеров.

Кратко и по делу в Telegram

"Сегодня на платформе зарегистрировано более тыс пациентовдля них доступны консультации терапевтаневрологагинекологапедиатракардиолога и других специалистовНаши врачи имеют многолетний опыт работыприменяют современные протоколы обследования и леченияМы предлагаем компаниям дополнить социальный пакет качественной медицинойкоторая в несколько раз дешевле традиционных полисов ДМСПациент может обратиться к врачу по любому вопросу в удобное для себя времяУслуга автоматически действует и для членов семьи абонента", - прокомментировал старт продаж годовых абонементов Игорь Нестеров.

Онлайн-консультации  это в первую очередь удобно и доступноМожно использовать видеосвязь когда нужен осмотр или личная беседа (для этого достаточно 4G-соединения). Иногда удобнее использовать текстовые сообщения в чатеПациент может отправить результаты анализов и исследований или фотографииа врач поможет их расшифровать и даст комментарийКраткие результаты консультации появятся в медкарте в приложении сразу после консультациипо желанию их можно отправить себе на email. Общение с врачом анонимно.

Телемедицина экономит время сотрудниковотмечают в компанииОбычно они ходят к врачу в рабочее времяВ каждом третьем случае достаточно дистанционно пообщаться со специалистами в онлайнеполучить направление на анализы и ответы на свои вопросы

В DobroDoc+ за каждой компанией закреплен менеджеркоторый помогает управлять тарифными планамиОплата пакета одного сотрудника включает всех членов его семьиА еще для сотрудников будет доступен медицинский консьерж 24/7 - связаться можно даже ночью.

Кроме удобного функционала для пациентовесть личные кабинеты для владельцев бизнеса и эйчаровК ним можно легко добавить или отключить сотрудникаа в конце года получить паспорт здоровья коллектива компании.

Миссия компании сделать качественную медицину доступнойчтобы украинцы перестали заниматься самолечением и обращались за профессиональной консультациейС ДоброДоквозможны мгновенные консультации в экстренном случаеРегулярные консультации с врачами помогают предотвратить заболеваниеа не лечить его уже в запущенной стадии. Чтобы подписать своих сотрудников на телемедицину от Dobrodoc+ пишите на почту service@dobrodoc.com.

СПРАВКА

В 2017 году в Киеве была создана мобильная клиника Добродок с удобной функцией вызова врача на домСегодня клиника оказывает медицинские услуги ТОП-15 страховым компаниям столицыВ декабре 2019 года на рынке появился уникальный сервис ДоброДок+, который позволяет получить неотложную консультацию врача непосредственно с экрана телефона.

Мобильное приложение Добродокможно скачать здесь: https://bit.ly/dteleru6

Подробнее о мобильной клинике "Добродокдля вызова врача на дом: https://bit.ly/ddocru7

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