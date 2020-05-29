Выгодно для бизнеса: клиника Dobrodoc+ запустила годовую подписку на онлайн-консультации

Годовой абонемент онлайн-консультаций врачей мобильной клиники Dobrodoc+ стоит всего 50 грн в месяц. Для абонентов и членов их семей это возможность в удобное для себя время безлимитно консультироваться с врачами. Для компаний — способ экономить время сотрудников и деньги на медицинское страхование.

"В мае 2020 года мобильная клиника Dobrodoc+ запустила возможность оформления годовой подписки на онлайн-консультации врачей для корпоративных клиентов. Услуги онлайн-консультаций компании Dobrodoc+ уже входят в медицинские полисы "Альфа страхование", "Уника", "Провидна". Теперь компании смогут напрямую получать медицинские услуги, оплачивая всего 600 грн в год", - рассказывает исполнительный директор мобильной клиники "ДоброДок+" Игорь Нестеров.

"Сегодня на платформе зарегистрировано более 2 тыс пациентов, для них доступны консультации терапевта, невролога, гинеколо га, педиатра, кардиолога и других специалистов. Наши врачи имеют многолетний опыт работы, применяют современные протоколы обследования и лечения. Мы предлагаем компаниям дополнить социальный пакет качественной медициной, которая в несколько раз дешевле традиционных полисов ДМС. Пациент может обратиться к врачу по любому вопросу в удобное для себя время. Услуга автоматически действует и для членов семьи абонента", - прокомментировал старт продаж годовых абонементов Игорь Нестеров.

Онлайн-консультации — это в первую очередь удобно и доступно. Можно использовать видеосвязь когда нужен осмотр или личная беседа (для этого достаточно 4G-соединения). Ино гда удобнее использовать текстовые сообщения в чате. Пациент может отправить результаты анализов и исследований или фотографии, а врач поможет их расшифровать и даст комментарий. Краткие результаты консультации появятся в медкарте в приложении сразу после консультации, по желанию их можно отправить себе на email. Общение с врачом анонимно.

Телемедицина экономит время сотрудников, отмечают в компании. Обычно они ходят к врачу в рабочее время. В каждом третьем случае достаточно дистанционно пообщаться со специалистами в онлайне, получить направление на анализы и ответы на свои вопросы.

В DobroDoc+ за каждой компанией закреплен менеджер, который помогает управлять тарифными планами. Оплата пакета одного сотрудника включает всех членов его семьи. А еще для сотрудников будет доступен медицинский консьерж 24/7 - связаться можно даже ночью.

Кроме удобного функционала для пациентов, есть личные кабинеты для владельцев бизнеса и эйчаров. К ним можно легко добавить или отключить сотрудника, а в конце года - получить паспорт здоровья коллектива компании.

Миссия компании - сделать качественную медицину доступной, чтобы украинцы перестали заниматься самолечением и обращались за профессиональной консультацией. С ДоброДок+ возможны мгновенные консультации в экстренном случае. Регулярные консультации с врачами помогают предотвратить заболевание, а не лечить его уже в запущенной стадии. Чтобы подписать своих сотрудников на телемедицину от Dobrodoc+ пишите на почту service@dobrodoc.com.

СПРАВКА

В 2017 году в Киеве была создана мобильная клиника Добродок с удобной функцией вызова врача на дом. Сегодня клиника оказывает медицинские услуги ТОП-15 страховым компаниям столицы. В декабре 2019 года на рынке появился уникальный сервис ДоброДок+, который позволяет получить неотложную консультацию врача непосредственно с экрана телефона.

Мобильное приложение Добродок+ можно скачать здесь: https://bit.ly/dteleru6



Подробнее о мобильной клинике "Добродок" для вызова врача на дом: https://bit.ly/ddocru7