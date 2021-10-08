Высокие тарифы на электроэнергию: Никопольский завод ферросплавов останавливает пять печей

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ, Днепропетровская обл.) останавливает пять печей вследствие снижения спроса на ферросплавы и очередного скачка тарифов на электроэнергию с начала октября текущего года. Об этом пишет Fixygen.ua.

Согласно информации Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), на заводе остановлены в цехе производства ферросплавов (ЦПФ) печи №№15, 16, 17 и 8, и после ремонта печь №6 также будет отключена. Всего из строя действующих будут выведены пять печей.

Генеральный директор завода Владимир Куцин пояснил, что предприятие с начала текущего года работало в нормальном ритме, в том числе в сентябре было выпущено 60 тыс. тонн ферросплавов, однако план на октябрь — 35 тыс. тонн из-за снижения спроса на рынке.

"На данном этапе мы не можем реализовать больше, чем 35 тыс. тонн продукции, к тому же у нас еще есть запасы на складах. Основной — это вопрос реализации", — констатировал топ-менеджер.

Директор по экономике и труду Александр Завгородний уточнил, что из-за выведения в октябре из строя действующих пяти печей в простой расчетно могут быть выведены около 500 человек при общей численности персонала 5700.

"Мы стараемся эту цифру минимизировать. При этом для всех, кто работает по дневному графику, в октябре планируется четырехдневная рабочая неделя", — пояснил Завгородний.

Второй проблемой Куцин назвал повышение стоимости электроэнергии, так как доля электроэнергии в себестоимости выпускаемой продукции составляет более 30%.

"И если в 2020 году в среднем мы отработали по цене за 1000 кВт/ч от 1295 грн, то в октябре 2021 года предлагается цена 2508 грн, что в два раза выше, чем мы работали в 2020 году. Это притом, что нас убеждали при переходе на новый энергорынок, что у нас будет возможность покупать электроэнергию по конкурентоспособной цене", — отметил гендиректор, добавив, что в октябре стоимость электроэнергии по отношению к сентябрю повысилась на 26%.

"Пока ситуация не критическая. Согласовываем все вопросы, считаем, что в простой с соблюдением законодательства Украины и выплатой 2/3 тарифа максимум уйдет 9% работников завода. Это около 500 человек. Есть подразделения, которых это коснется в большей степени, поскольку есть прямая связь с остановкой части печных агрегатов. Но на печах, которые продолжат работу полным штатом, работники получат полную зарплату. Для того, чтобы выживать в этой ситуации, мы будем сокращать количество подрядчиков и обеспечивать работой свои ремонтные подразделения, большую часть работ будем выполнять своими силами", — сказал руководитель завода.

По его словам, администрация завода делает все для минимизации напряженной ситуации.

"Еще раз повторюсь, ситуация сложная, напряженная, но не критическая. Опять же, к сожалению, из-за такой амплитуды работы рынка металлургической промышленности в целом мы это проходим каждый год. Я рассчитываю на то, что в течение двух-трех месяцев ситуация изменится в лучшую сторону", — прогнозирует топ-менеджер.

За 8 месяцев текущего года НЗФ увеличил выпуск продукции на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 447,81 тыс. тонн. При этом в августе произведено 67,66 тыс. тонн ферросплавов.

НЗФ в 2020 году сократил выпуск продукции на 29,1% по сравнению с предыдущим годом — до 513,32 тыс. тонн.

Средний месячный выпуск ферросплавов при стабильной работе предприятия — около 55-60 тыс. тонн.

НЗФ — крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе — Днепр).

Напомним, суд занял сторону Никопольского завода ферросплавов в деле с ПриватБанком.

Суд оставил в силе решение Хозсуда Киева от 17 декабря 2019 года, который удовлетворил иск "Никопольского завода ферросплавов" к ПриватБанку и взыскал с банка в пользу завода 21,8 млн грн.