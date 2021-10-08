Бизнес 40 минут назад

Высокие тарифы на электроэнергию: Никопольский завод ферросплавов останавливает пять печей

Администрация завода делает все для минимизации напряженной ситуации

Никопольский завод ферросплавов останавливает пять печей Никопольский завод ферросплавов останавливает пять печей
Никопольский завод ферросплавов останавливает пять печей

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ, Днепропетровская обл.) останавливает пять печей вследствие снижения спроса на ферросплавы и очередного скачка тарифов на электроэнергию с начала октября текущего года. Об этом пишет Fixygen.ua.

Согласно информации Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА), на заводе остановлены в цехе производства ферросплавов (ЦПФ) печи №№15, 16, 17 и 8, и после ремонта печь №6 также будет отключена. Всего из строя действующих будут выведены пять печей.

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Генеральный директор завода Владимир Куцин пояснил, что предприятие с начала текущего года работало в нормальном ритме, в том числе в сентябре было выпущено 60 тыс. тонн ферросплавов, однако план на октябрь — 35 тыс. тонн из-за снижения спроса на рынке.

"На данном этапе мы не можем реализовать больше, чем 35 тыс. тонн продукции, к тому же у нас еще есть запасы на складах. Основной — это вопрос реализации", — констатировал топ-менеджер.

Директор по экономике и труду Александр Завгородний уточнил, что из-за выведения в октябре из строя действующих пяти печей в простой расчетно могут быть выведены около 500 человек при общей численности персонала 5700.

"Мы стараемся эту цифру минимизировать. При этом для всех, кто работает по дневному графику, в октябре планируется четырехдневная рабочая неделя", — пояснил Завгородний.

Второй проблемой Куцин назвал повышение стоимости электроэнергии, так как доля электроэнергии в себестоимости выпускаемой продукции составляет более 30%.

"И если в 2020 году в среднем мы отработали по цене за 1000 кВт/ч от 1295 грн, то в октябре 2021 года предлагается цена 2508 грн, что в два раза выше, чем мы работали в 2020 году. Это притом, что нас убеждали при переходе на новый энергорынок, что у нас будет возможность покупать электроэнергию по конкурентоспособной цене", — отметил гендиректор, добавив, что в октябре стоимость электроэнергии по отношению к сентябрю повысилась на 26%.

"Пока ситуация не критическая. Согласовываем все вопросы, считаем, что в простой с соблюдением законодательства Украины и выплатой 2/3 тарифа максимум уйдет 9% работников завода. Это около 500 человек. Есть подразделения, которых это коснется в большей степени, поскольку есть прямая связь с остановкой части печных агрегатов. Но на печах, которые продолжат работу полным штатом, работники получат полную зарплату. Для того, чтобы выживать в этой ситуации, мы будем сокращать количество подрядчиков и обеспечивать работой свои ремонтные подразделения, большую часть работ будем выполнять своими силами", — сказал руководитель завода.

По его словам, администрация завода делает все для минимизации напряженной ситуации.

"Еще раз повторюсь, ситуация сложная, напряженная, но не критическая. Опять же, к сожалению, из-за такой амплитуды работы рынка металлургической промышленности в целом мы это проходим каждый год. Я рассчитываю на то, что в течение двух-трех месяцев ситуация изменится в лучшую сторону", — прогнозирует топ-менеджер.

За 8 месяцев текущего года НЗФ увеличил выпуск продукции на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 447,81 тыс. тонн. При этом в августе произведено 67,66 тыс. тонн ферросплавов.

НЗФ в 2020 году сократил выпуск продукции на 29,1% по сравнению с предыдущим годом — до 513,32 тыс. тонн.

Средний месячный выпуск ферросплавов при стабильной работе предприятия — около 55-60 тыс. тонн.

НЗФ — крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов. НЗФ контролирует группа EastOne, созданная осенью 2007 года в результате реструктуризации группы "Интерпайп", а также группа "Приват" (обе — Днепр).

Напомним, суд занял сторону Никопольского завода ферросплавов в деле с ПриватБанком.

Суд оставил в силе решение Хозсуда Киева от 17 декабря 2019 года, который удовлетворил иск "Никопольского завода ферросплавов" к ПриватБанку и взыскал с банка в пользу завода 21,8 млн грн.

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