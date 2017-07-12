WhatsApp и Twitter хуже всех защищают данные пользователей от властей — отчет

12 июля 2017, 08:51
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Максимальное количество баллов получили Adobe, Dropbox, Wordpress и Uber

WhatsApp и Twitter хуже всех защищают данные пользователей от властей — отчет | Компании | Дело Увеличить картинку

Интернет-компании WhatsApp и Twitter хуже всех защищают данные пользователей своих сервисов от властей. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Electronic Frontier Foundation.

Согласно отчету, компании WhatsApp, Twitter и Airbnb получили самые низкие оценки по результатам исследования о защите приватности пользователей перед властями.

В частности, эксперты в ходе исследования проанализировали данные о прозрачности взаимодействия компаний с государством, публикации отчетов о количестве обращений от правительства, запрете на передачу личных данных третьим лицам и т. д.

Максимальное количество баллов получили Adobe, Dropbox, Wordpress и Uber.

По данным правозащитников, WhatsApp не информирует пользователей о запросах от властей, а также не гарантирует защиту от передачи данных третьим лицам. Кроме того, мессенджер не имеет правил проверки запросов спецслужб США.

Напомним, ранее сообщалось, что британское правительство хочет получить доступ к сообщениям WhatsApp.

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Теги: WhatsApp , twitter , airbnb , uber

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WhatsApp и Twitter хуже всех защищают данные пользователей от властей — отчет | Компании | Дело
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