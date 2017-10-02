Wine House инвестирует в открытие новых магазинов 3 млн грн

Как рассказала RAU Инна Ткачук, исполнительный директор сети Wine Housе, на октябрь — ноябрь запланировано открытие трех магазинов в столице.

Wine House инвестирует в открытие магазинов 3 млн грн. Сеть сменила концепцию и активно работает над увеличением количества бутиков.

На данный момент сеть состоит из 19 винных бутиков. Открытие 20-го произошло 30 сентября вместе с премиальным продуктовым магазином Gourmet House в Ocean Plaza: Wine House с рыбным рестораном Don Mare будут работать в качестве его якорных арендаторов.

Двухэтажный Gourmet House занимает площадь 1 200 кв. м, 200 из них отведено под Wine House. Бутик расположен таким образом, что посетители смогут попасть на него с любого из этажей.

Сеть провела рестайлинг, теперь новая концепция предусматривает развитие по четырем направлениям: ближе к дому (покупка у дома), место для small talks, удобная оптовая программа, расширенный ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков.