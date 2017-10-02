Wine House инвестирует в открытие новых магазинов 3 млн грн

02 октября 2017, 10:43
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Сеть винных магазинов Wine House начала открывать обновленные бутики. Открытие первого состоялось 30 сентября в Ocean Plaza

Wine House инвестирует в открытие новых магазинов 3 млн грн | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

На данный момент сеть состоит из 19 винных бутиков. Открытие 20-го произошло 30 сентября вместе с премиальным продуктовым магазином Gourmet House в Ocean Plaza: Wine House с рыбным рестораном Don Mare будут работать в качестве его якорных арендаторов.

Двухэтажный Gourmet House занимает площадь 1 200 кв. м, 200 из них отведено под Wine House. Бутик расположен таким образом, что посетители смогут попасть на него с любого из этажей.

Сеть провела рестайлинг, теперь новая концепция предусматривает развитие по четырем направлениям: ближе к дому (покупка у дома), место для small talks, удобная оптовая программа, расширенный ассортимент алкогольных и безалкогольных напитков.

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Теги: ритейл , алкоголь , вино , инвестиции

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Wine House инвестирует в открытие новых магазинов 3 млн грн | Потребрынки | Дело
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