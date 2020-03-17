Wizz Air автоматически возвратит деньги за билеты на отмененные рейсы

Сегодня, 17 марта, венгерская авиакомпания Wizz Air сообщила об автоматизации процесса возмещения стоимости билетов в связи с большим количеством отмененных рейсов из-за ограничений на путешествия.

Как сообщает издание "Крылья", эта мера принимается для минимизации распространения пандемии COVID-19. Пассажирам, бронирование которых изменилось, автоматически пересчитают 120% компенсацию стоимости билетов на их счет WIZZ в форме кредита.

Одновременно с внедрением технологического процесса возмещения, авиакомпания временно отключит функцию онлайн-регистрации запросов с жалобами до 14 апреля 2020 года, чтобы убедиться, что сможет обработать более чем в 100 раз больше отмененных в последнее время перелетов.

Wizz Air уверяет, что пассажиры будут иметь право на компенсацию стоимости билетов отмененных рейсов.

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Пассажиры, которые осуществляли бронирование через туристические агентства, а также через туристические агентства онлайн, должны связаться с компанией, в которой они приобрели билеты.

Напомним, 17 марта Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта 2020 года из-за вспышки нового коронавируса.