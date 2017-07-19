Wizz Air отменяет плату за ручную кладь

19 июля 2017, 11:40
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Плата за провоз большого предмета ручной клади в кабине самолета на всех рейсах Wizz Air отменяется с 29 октября 2017 года

Wizz Air отменяет плату за ручную кладь | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, объявил о том, что в дальнейшем не будет взимать с пассажиров дополнительную плату за провоз большого предмета ручной клади в кабине самолета на всех рейсах Wizz Air, начиная с 29 октября 2017 года.

Пассажиры смогут брать с собой на борт один предмет ручной клади размером 55x40x23 см. Это соответствует 50%-му увеличению объемов багажа, провозимого бесплатно, по сравнению с предыдущими размерами.

Стоимость его провоза включена в стоимость билета.

Пассажиры, путешествующие в день или после 29 октября 2017 года, которые уже заплатили за провоз ручной клади, получат возмещение в размере 120% от оплаченной суммы на свои WIZZ счета.

По материалам: "Дело"
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Теги: wizz air , авиация , авиаперевозки , тарифы

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Wizz Air отменяет плату за ручную кладь | Транспорт | Дело
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