Wizz Air отменяет плату за ручную кладь

Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, объявил о том, что в дальнейшем не будет взимать с пассажиров дополнительную плату за провоз большого предмета ручной клади в кабине самолета на всех рейсах Wizz Air, начиная с 29 октября 2017 года.

Пассажиры смогут брать с собой на борт один предмет ручной клади размером 55x40x23 см. Это соответствует 50%-му увеличению объемов багажа, провозимого бесплатно, по сравнению с предыдущими размерами.

Стоимость его провоза включена в стоимость билета.

Пассажиры, путешествующие в день или после 29 октября 2017 года, которые уже заплатили за провоз ручной клади, получат возмещение в размере 120% от оплаченной суммы на свои WIZZ счета.