Wizz Air перенес запуск двух новых маршрутов из Киева

24 декабря 2017, 14:05
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Пассажиры обнаружили, что забронированные билеты начали исчезать из личного кабинета

Wizz Air перенес запуск двух новых маршрутов из Киева | Транспорт | Дело Увеличить картинку

Лоу-кост Wizz Air перенес открытие рейсов из Киева в Лиссабон и Таллинн с 19 апреля на 21 июня 2018 года. Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на информацию в системе бронирования авиаперевозчика.

Также Wizz Air отложила до июня 2018 года увеличение частоты рейсов из Киева в Мемминген, Дортмунд, Братиславу, Кельн, Копенгаген, Ларнаку и Ганновер.

По данным avianews.com, пассажиры, которые купили билеты на отмененные рейсы, обратили внимание, что бронирования начали исчезать из личного кабинета на сайте лоу-коста.

Информацию о переносе рейсов на июнь avianews.com подтвердилив колл-центре бюджетника, но причины не уточнили.

Проблема может быть связана с переносом срока получения третьего самолета для киевской базы. Wizz Air анонсировал, что в аэропорту "Киев", в Жулянах, с апреля 2018 года будет базироваться третий самолет компании. После чего Wizz Air должен был открыть новые рейсы в Лиссабон и Таллинн и увеличить частоту полетов по уже существующим направлениям.

По материалам: Avianews
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Теги: авиаперевозки , wizz air , аэропорт киев

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Wizz Air перенес запуск двух новых маршрутов из Киева | Транспорт | Дело
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