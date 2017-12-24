Wizz Air перенес запуск двух новых маршрутов из Киева

Лоу-кост Wizz Air перенес открытие рейсов из Киева в Лиссабон и Таллинн с 19 апреля на 21 июня 2018 года. Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на информацию в системе бронирования авиаперевозчика.

Также Wizz Air отложила до июня 2018 года увеличение частоты рейсов из Киева в Мемминген, Дортмунд, Братиславу, Кельн, Копенгаген, Ларнаку и Ганновер.

По данным avianews.com, пассажиры, которые купили билеты на отмененные рейсы, обратили внимание, что бронирования начали исчезать из личного кабинета на сайте лоу-коста.

Информацию о переносе рейсов на июнь avianews.com подтвердилив колл-центре бюджетника, но причины не уточнили.

Проблема может быть связана с переносом срока получения третьего самолета для киевской базы. Wizz Air анонсировал, что в аэропорту "Киев", в Жулянах, с апреля 2018 года будет базироваться третий самолет компании. После чего Wizz Air должен был открыть новые рейсы в Лиссабон и Таллинн и увеличить частоту полетов по уже существующим направлениям.