Xiaomi представляет в Украине Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite

Xiaomi представила новые смартфоны серии Mi 11 — Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite. Они доступны в 5G и в 4G версиях и сочетают все преимущества флагманов в тонком легком корпусе, поэтому обязательно заинтересуют пользователей, которые ищут смартфон высокого класса по доступной цене.

Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite созданы специально для молодых трендсеттеров. Они получили чрезвычайно тонкий и легкий корпус весом не более 159 г и толщиной всего 6,81 мм, благодаря чему значительно удобнее лежат в руке. Обе модели имеют 6.55"AMOLED DotDisplay с поддержкой технологии 10-bit TrueColor, охватом цветового пространства DCI-P3, частотой обновления экрана 90 Гц и частотой дискретизации 240 Гц. Смартфон Mi 11 Lite 5G получил поддержку HDR10+, Mi 11 Lite — HDR10.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Mi 11 Lite 5G дебютирует с недавно анонсированной мобильной платформой Qualcomm® Snapdragon™ 780G3, обеспечивающей максимальную производительность благодаря 5-нм техпроцессу. Mi 11 Lite получил мобильную платформу Qualcomm® Snapdragon™ 732G с процессором, работающим по 8-нм техпроцессу.

Оба телефона предлагают тройную камеру с основным объективом на 64 Мп, а благодаря возможностям AI Cinema в одно касание камера обеспечивает удобный опыт использования, позволяя делать фотографии и видео профессионального уровня с минимальными усилиями. Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite также оснащены 8-мегапиксельной сверхширокоугольный камерой и 5-мегапиксельным телемакромодулем.

Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite представлены в различных цветовых решениях. Mi 11 Lite 5G будет доступным в цветах Truffle Black, Mint Green, Citrus Yellow, а Mi 11 Lite — Boba Black, Bubblegum Blue, Peach Pink. Корпус Mi 11 Lite 5G получил защитное стекло Corning® Gorilla® Glass 6, а Mi 11 Lite — Corning® Gorilla® Glass 5.

На украинском рынке цена на смартфоны будет такой:

Mi 11 Lite 5G (6 ГБ + 128 ГБ) — 12499 грн;

Mi 11 Lite 5G (8 ГБ + 128 ГБ) — 12999 грн;

Mi 11 Lite (6 ГБ + 64 ГБ) — 8499 грн;

Mi 11 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) — 9499 грн.

Mi 11 Lite уже поступил в продажу в Украине. С 29 по 31 марта 2021 на allo.ua и у всех официальных партнеров Xiaomi в Украине на него будет действовать специальная цена:

Mi 11 Lite (6 ГБ + 64 ГБ) — 6999 грн;

Mi 11 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) — 7999 грн.

Mi 11 Lite 5G ожидается в Украине в апреле.

Спецификации Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite:

Mi 11 Lite 5G Mi 11 Lite Дисплей 6.55" AMOLED DotDisplay (2400 x 1080 FHD+) Поддержка 10-bit TrueColor и DCI-P3 Частота обновления экрана 90 Гц и частота дискретизации 240 Гц Поддержка HDR10+ (Mi 11 Lite 5G) и HDR10 (Mi 11 Lite) Цвет Truffle Black, Mint Green, Citrus Yellow Boba Black, Bubblegum Blue, Peach Pink Корпус Corning® Gorilla® Glass 6 Corning® Gorilla® Glass 5 Размеры 160.53 x 75.72 x 6.81 мм, 159 г 160.53 x 75.72 x 6.81 мм, 157 г Производительность Мобильная платформа Qualcomm® Snapdragon™ 780G Процессор Qualcomm® Kryo 670, 5-нм техпроцесс Qualcomm AI Engine с Hexagon 770 6-го поколения UFS 2.2 LPDDR4X Технология LiquidCool Мобильная платформа Qualcomm® Snapdragon™ 732G 8-нм техпроцесс UFS 2.2 LPDDR4X Технология LiquidCool Основная камера Основная: 64 Мп (F/1.79, 0.7μm 4-in-1 до 1.4μm) Сверхширокоугольная: 8 Мп (F/2.2,1.12μm) Макро: 5 Мп телемакрокамера (F/2.4,1.12μm) Фронтальная камера 20 Мп фронтальная камера 16 Мп фронтальная камера Соединение Две SIM-карты 5G¹ Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 NFC² и ИК-бластер USB Type-C Две SIM-карты Bluetooth 5.1 Wi-Fi 5 NFC² и ИК-бластер USB Type-C Разблокировка Боковой сканер отпечатков пальцев, разблокировка по пин-коду и паролю, разблокировка при помощи графического кода Зарядка Батарея 4250 мА•час (тип); быстрая зарядка 33 Вт Аудио Стереодинамики, поддержка Hi-Res Audio Вибромотор Линейный мотор на оси Z Система MIUI 12 на базе Android 10 Память 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ 6 ГБ + 64 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ



¹ Поддержка 5G зависит от региона и условий мобильных операторов.

² Доступность может отличаться в зависимости от региона.

СПРАВКА

Корпорация Xiaomi — основана в апреле 2010 года и зарегистрирована на главной площадке Гонконгской фондовой биржи 9 июля 2018 года (1810.HK). Xiaomi — это интернет-компания, которая продает смартфоны и потребительскую электронику, объединенные в единую платформу с помощью интернета вещей (IoT).

Xiaomi делает акцент на инновации и качество, постоянно работая над тем, чтобы предоставить пользователям сбалансированные устройства высокого качества. Компания создает замечательные продукты по честным ценам, чтобы люди во всем мире могли наслаждаться жизнью благодаря инновационным технологиям.

Xiaomi заняла третье место в мире по объемам поставок смартфонов в четвертом квартале 2020 года. Компания также создала ведущую мировую платформу AIoT (AI + IoT)[1], к которой принадлежит 324,8 миллиона смарт-устройств, без учета смартфонов и ноутбуков. Продукция Xiaomi присутствует в более чем 100 странах и регионах мира. В августе 2020 года компания во второй раз вошла в список Fortune Global 500. Она заняла 422 место и поднялась на 46 пунктов по сравнению с 2019 годом. Xiaomi также стала седьмой среди интернет-компаний в списке. Xiaomi входит в следующие биржевые индексы: Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng TECH Index и Hang Seng China 50 Index.

За последними новостями Xiaomi в Украине следите на официальных страницах в Facebook, Instagram, на каналах Xiaomi Ukraine в TikTok и YouTube, а также в Mi Community Украина и официальном Telegram-канале.

[1] AI — искусственный интеллект , IoT — интернет вещей