Холдинг TECHIIA захищатиме свою репутацію всіма доступними методами, - офіційна заява

Холдинг TECHIIA веде бізнес прозоро і відкрито згідно із чинним законодавством, регулярно проходить міжнародні аудити й не має жодних претензій із боку влади й контролюючих органів ні на території України, ні на територіях присутності за кордоном.

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Про це йдеться в офіційній заяві холдингу TECHIIA.

Зазначається, що 25 жовтня у ЗМІ зʼявилися заказні публікації проти компанії.

"У них зібрана розрізнена інформація, що, за логікою неназваного автора, мала б привести читача до хибних висновків про діяльність холдингу TECHIIA. Ми здивовані, що медіа опублікували звинувачення, навіть не звернувшись до нас за коментарями", - йдеться у заяві.

Підкреслюється, що хвиля публікацій з однаковими заголовками текстом виглядає, як замовна брудна кампанія.

"Ми розпочали пошуки замовника цієї кампанії. А тим часом закликаємо медіа протидіяти джинсі і зберігати статус медіа, яким має довіряти аудиторія", - зазначають в холдингу.

Там вимагають від медіа "Прямий" видалити цей замовний матеріал із сайту добровільно. У разі відмови холдинг буде звертатися до суду.

"Немає змісту коментувати особисті образи наших співробітників, адже це більше свідчить про культуру автора статті. Як і не будемо коментувати пересмикування, здогадки й оцінні судження — це більше свідчить про рівень перевірки медіа, які беруться публікувати такого роду матеріал", - зауважують в компанії.

Підкреслюється, що TECHIIA веде бізнес прозоро і відкрито згідно із чинним законодавством, регулярно проходить міжнародні аудити й не має жодних претензій із боку влади й контролюючих органів ні на території України, ні на територіях присутності за кордоном.

В холдингу працює понад 1000 співробітників по світу, розвиваються понад 10 різноманітних бізнес-напрямків.

Зазначається, що TECHIIA буде захищати свою репутацію всіма доступними методами.

"Ще в лютому 2022 року ми припинили всі контракти із партнерами з РФ. Ми допомагаємо відстояти свободу України через ГО "Фундація Течія", яка з початку повномасштабного вторгнення витратила на допомогу армії й жертвам війни біля $22 млн. Справді, керівний партнер Олег Крот заявив про те, що особисто допоміг на $60 млн і його слова підтвердив у своєму інтервʼю Forbes Давид Арахамія. Олег Крот володіє бізнесом за межами холдингу TECHIIA, і це було його рішення розпорядитися доходом, спрямувавши його на потреби української армії. Ми закликаємо поважати рішення Олега Крота не розголошувати інформацію про конкретні закупівлі та напрями постачання, адже від цього залежить його особиста безпека", - йдеться в повідомленні.

Також в компанії звернулися до медіа, які вже опублікували публікацію, яка ганьбить репутацію холдингу TECHIIA, із закликом зняти такі публікації.

В холдингу наголосили, що завжди відкриті до діалогу та готові надавати коментарі й інформацію.

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