Холдинг TECHIIA будет защищать свою репутацию всеми доступными методами, – официальное заявление

Холдинг TECHIIA ведет бизнес прозрачно и открыто согласно действующему законодательству, регулярно проходит международные аудиты и не имеет претензий со стороны властей и контролирующих органов ни на территории Украины, ни на территориях присутствия за рубежом.

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Об этом говорится в официальном заявлении холдинга TECHIIA.

Отмечается, что 25 октября в СМИ появились заказные публикации против компании.

"В них собрана разрозненная информация, что, по логике неназванного автора, должна привести читателя к ложным выводам о деятельности холдинга TECHIIA. Мы удивлены, что медиа опубликовали обвинения, даже не обратившись к нам за комментариями", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что волна публикаций с одинаковыми заголовками текстом выглядит как заказная грязная кампания.

"Мы приступили к поискам заказчика этой кампании. А тем временем призываем медиа противодействовать джинсе и сохранять статус медиа, которым должна доверять аудитория", - отмечают в холдинге.

Там требуют от медиа "Прямой" удалить этот заказной материал с сайта добровольно. В случае отказа холдинг будет обращаться в суд.

"Нет смысла комментировать личные оскорбления наших сотрудников, ведь это больше свидетельствует о культуре автора статьи. Как и не будем комментировать передергивания, догадки и оценочные суждения - это больше свидетельствует об уровне проверки медиа, которые берутся публиковать такого рода материал", - отмечают в компании.

Подчеркивается, что TECHIIA ведет бизнес прозрачно и открыто согласно действующему законодательству, регулярно проходит международные аудиты и не имеет претензий со стороны властей и контролирующих органов ни на территории Украины, ни на территориях присутствия за рубежом.

В холдинге работает более 1000 сотрудников по всему миру, развивается более 10 различных бизнес-направлений.

TECHIIA будет защищать свою репутацию всеми доступными методами.

"Еще в феврале 2022 года мы прекратили все контракты с партнерами из РФ. Мы помогаем отстоять свободу Украины через ООО "Фонд Течія", который с начала полномасштабного вторжения потратила на помощь армии и жертвам войны около $22 млн. Действительно, управляющий партнер Олег Крот заявил о том, что лично помог на $60 млн и его слова подтвердил в своем интервью Forbes Давид Арахамия. Олег Крот владеет бизнесом за пределами холдинга TECHIIA, и это было его решение распорядиться доходом, направив его на нужды украинской армии. Мы призываем уважать решение Олега Крота не разглашать информацию о конкретных закупках и направлениях поставок, ведь от этого зависит его личная безопасность", - говорится в сообщении.

Также в компании обратились к медиа, которые уже опубликовали публикацию, порочащую репутацию холдинга TECHIIA, с призывом снять такие публикации.

В холдинге подчеркнули, что всегда открыты к диалогу и готовы давать комментарии и информацию.

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