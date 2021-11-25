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Як в Україні побудувати прибутковий бізнес всупереч кризі: вже завтра на Business Wisdom Summit!
Незважаючи на світову пандемію та кризу, «Датагруп» інвестує понад 20 мільйонів доларів у модернізацію та розширення нашої пропускної спроможності, холдинг TECHIIA запустив два ІТ-продукти у США, а холдинг !Fest зберіг прибуток в усіх 125 закладах мережі! Як їм це вдається?
Стратегіями побудови стійкого та прибуткового бізнесу за будь-яких обставин 20 найбільш успішних СЕО та власників компаній поділяться вже 26 листопада на Business Wisdom Summit!
Серед спікерів:
- член наглядової ради «Фармак» Петро Чернишов
- президент компанії «Київстар» Олександр Комаров
- співзасновник холдингу !Fest Андрій Худо
- директор з продажу та абонентського обслуговування «Vodafone Україна» Євген Булах
- керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот
- СЕО «Датагруп» та Volia Михайло Шелемба.
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Після заходу учасники запрошуються долучитися до церемонії нагородження найкращих управлінців по версії журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Місце проведення – InterContinental Kyiv.
Дізнатися більше: https://bws.delo.ua/
Захід відбудеться за усіма карантинними нормами.
Можна роками навчатися на власних помилках або здобувати теоретичні знання. А можна за один день отримати стратегії управлінців, які вже пройшли не одну кризу та вміють будувати бізнес в українських реаліях. Не хочете ризикувати часом, грошима та даремно витрачати зусилля? Чекаємо на вас на Business Wisdom Summit.