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Категория
Бизнес
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Як в Україні побудувати прибутковий бізнес всупереч кризі: вже завтра на Business Wisdom Summit!

Як в Україні побудувати прибутковий бізнес всупереч кризі: вже завтра на Business Wisdom Summit!

Незважаючи на світову пандемію та кризу, «Датагруп» інвестує понад 20 мільйонів доларів у модернізацію та розширення нашої пропускної спроможності, холдинг TECHIIA запустив два ІТ-продукти у США, а холдинг !Fest зберіг прибуток в усіх 125 закладах мережі! Як їм це вдається? 

Стратегіями побудови стійкого та прибуткового бізнесу за будь-яких обставин 20 найбільш успішних СЕО та власників компаній поділяться вже 26 листопада на Business Wisdom Summit!

Серед спікерів: 

  • член наглядової ради «Фармак» Петро Чернишов
  • президент компанії «Київстар» Олександр Комаров
  • співзасновник холдингу !Fest Андрій Худо
  • директор з продажу та абонентського обслуговування «Vodafone Україна» Євген Булах
  • керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот
  • СЕО «Датагруп» та Volia Михайло Шелемба.

Усього за один день ви дізнаєтеся:

  • Як ставити довгі цілі в умовах скорочення горизонтів планування? Розкаже голова наглядової ради компанії Octava Capital Олександр Кардаков. 
  • Якою має бути екосистема у компанії та KPI для команди у нових економічних умовах? Розповість СЕО компанії Favbet Марина Гінзбург. 
  • Як будувати бізнес без кордонів? Своїм досвідом поділиться СЕО Nova Poshta Global Юрій Беневітський. 

Після заходу учасники запрошуються долучитися до церемонії нагородження найкращих управлінців по версії журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших". 

Місце проведення – InterContinental Kyiv.

Дізнатися більше: https://bws.delo.ua/ 

Захід відбудеться за усіма карантинними нормами. 

Можна роками навчатися на власних помилках або здобувати теоретичні знання. А можна за один день отримати стратегії управлінців, які вже пройшли не одну кризу та вміють будувати бізнес в українських реаліях. Не хочете ризикувати часом, грошима та даремно витрачати зусилля? Чекаємо на вас на Business Wisdom Summit.

Источники: "Дело"