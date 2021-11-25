Як в Україні побудувати прибутковий бізнес всупереч кризі: вже завтра на Business Wisdom Summit!

Незважаючи на світову пандемію та кризу, «Датагруп» інвестує понад 20 мільйонів доларів у модернізацію та розширення нашої пропускної спроможності, холдинг TECHIIA запустив два ІТ-продукти у США, а холдинг !Fest зберіг прибуток в усіх 125 закладах мережі! Як їм це вдається?

Стратегіями побудови стійкого та прибуткового бізнесу за будь-яких обставин 20 найбільш успішних СЕО та власників компаній поділяться вже 26 листопада на Business Wisdom Summit!

Серед спікерів:

член наглядової ради «Фармак» Петро Чернишов

президент компанії «Київстар» Олександр Комаров

співзасновник холдингу !Fest Андрій Худо

директор з продажу та абонентського обслуговування «Vodafone Україна» Євген Булах

керівний партнер холдингу TECHIIA Олег Крот

СЕО «Датагруп» та Volia Михайло Шелемба.

Усього за один день ви дізнаєтеся:

Як ставити довгі цілі в умовах скорочення горизонтів планування? Розкаже голова наглядової ради компанії Octava Capital Олександр Кардаков.

Якою має бути екосистема у компанії та KPI для команди у нових економічних умовах? Розповість СЕО компанії Favbet Марина Гінзбург.

Як будувати бізнес без кордонів? Своїм досвідом поділиться СЕО Nova Poshta Global Юрій Беневітський.



Після заходу учасники запрошуються долучитися до церемонії нагородження найкращих управлінців по версії журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

Місце проведення – InterContinental Kyiv.

Дізнатися більше: https://bws.delo.ua/

Захід відбудеться за усіма карантинними нормами.

Можна роками навчатися на власних помилках або здобувати теоретичні знання. А можна за один день отримати стратегії управлінців, які вже пройшли не одну кризу та вміють будувати бізнес в українських реаліях. Не хочете ризикувати часом, грошима та даремно витрачати зусилля? Чекаємо на вас на Business Wisdom Summit.