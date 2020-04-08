Энергетика 1 час назад

YASNO модернизировал системы отопления в четырех больницах Запорожья

Выполненные мероприятия позволяют обеспечить комфортную температуру в помещениях для пациентов и персонала больниц, а также экономят от 20 до 45% тепловой энергии

YASNO модернизировал системы отопления в четырех больницах Запорожья YASNO модернизировал системы отопления в четырех больницах Запорожья

Поставщик электроэнергии и энергоэффективных решений YASNO профинансировал и выполнил "под ключ" модернизацию систем отопления в трех больницах Запорожья, повысив их энергоэффективность в среднем на 40%.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

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Выполненные мероприятия позволяют обеспечить комфортную температуру в помещениях для пациентов и персонала больниц, а также экономят от 20 до 45% тепловой энергии. Фактическая экономия в отопительный сезон 2019-20 составила более 500 Гкал на 3-х объектах на сумму почти 800 тысяч грн. В еще одной больнице YASNO выполнил аналогичную модернизацию в марте 2020 года.

YASNO начал обновление систем отопления запорожских больниц в 2019 году. Три проекта, а именно тепломодернизация центров первичной медико-санитарной помощи №2 и №5, городской клинической больницы №2 были завершены в ноябре и декабре прошлого года. Четвертый проект — в городской клинической больнице №3 — выполнен в марте 2020 года. 

Специалисты компании выполнили работы "под ключ": провели аудит, рассчитали энергозатраты и экономию, спланировали и провели работы, необходимые для того, чтобы пациентам и медикам было тепло и комфортно. Расчеты по проектам подтвердились, и плановая экономия была достигнута. Работы были выполнены по заказу самих лечебных учреждений.

В рамках проектов YASNO профинансировал и выполнил такие работы по модернизации: автоматизацию с диспетчеризацией работы теплового пункта в зависимости от температуры внешней среды, времени суток и дней недели, установку датчиков температуры в помещениях здания. Кроме этого, YASNO обеспечил сервисное обслуживание и мониторинг энергопотребления на модернизированных объектах.

"Термомодернизация больниц существенно улучшит условия пребывания в них и позволит сэкономить энергоресурсы. Это особенно важно сейчас, когда страна борется с эпидемией COVID-19. Больницы — одни из самых важных и сложных объектов в бюджетной сфере. Обычно они работают в режиме нон-стоп, и как правило, круглосуточно. Поэтому мы подобрали оптимальные технологии и выстроили процесс выполнения таким образом, чтобы не прерывать работу больниц", — рассказал директор YASNO Efficiency Сергей Чулков.

В 2019 году YASNO Efficiency выполнил 17 энергосервисных проектов в бюджетной сфере с подтверждённой экономией от 20 до 50% тепловой энергии. Всего в портфеле компании 75 реализованых ЭСКО-проектов с экономией энергоресурсов от 20 до 90%, из которых 27 проектов были реализованы в бюджетной сфере. 

СПРАВКА

YASNO — поставщик электроэнергии, энергоэффективных продуктов и решений для электромобилей, который предоставляет услуги 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. YASNO стремится обеспечить клиентам сервис европейского уровня и развивает онлайн-обслуживание. Для экономии расходов на электроэнергию поставщик предлагает энергоэффективные наборы, умное освещение, солнечные панели, системы хранения энергии, услуги энергоаудита, энергосервиса и энергоменеджмента. Электроавтомобилисты могут заказать в YASNO зарядные станции для установки дома или в офисе и получать дополнительный доход. 

YASNO Efficiency (ООО "Ясно Энергоэффективность", в ноябре 2019 называлось ООО "ДТЭК ЭСКО") является поставщиком комплексных решений по энергоэффективности.  

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