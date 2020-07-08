YASNO впроваджує енергоефективні рішення для сталого розвитку країни

Постачальник електроенергії та енергоефективних рішень YASNO допомагає 3,5 мільйонам клієнтів ставитися до споживання електроенергії відповідально. Компанія розвиває екосистему "зелених" рішень для бізнесу та житлового сектору. Про це розповіла керівник зі зв‎'язків з громадськістю YASNO Лілія Середа на онлайн-конференції "Сталий бізнес".

Підписавши ініціативу асоціації Eurelectric "15 зобов‎'язань перед споживачами: Бути рушієм змін", YASNO сприяє підвищенню енергоефективності серед побутових клієнтів і бізнесу.

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"Наша відмінність від інших постачальників у тому, що, окрім електроенергії, ми пропонуємо енергоефективні продукти та сервіси, даємо клієнтам прості поради щодо ощадливого споживання, допомагаємо їм стати еко-відповідальними. Більшість людей сприймають питання енергоефективності як складні, фахові. Тож намагаємося доносити переваги та способи підвищення енергоефективності простою та ясною мовою, наочними прикладами, навчаємо клієнтів культурі бережливого споживання. Адже навіть незначні кроки кожного індивідуального споживача дадуть потужний ефект на рівні країни загалом", — зазначає Лілія Середа.

Як постачальник електроенергії YASNO впроваджує нові стандарти комунальних послуг: розвиває онлайн-сервіси, покращує системи взаємодії з клієнтами, оновлює мережу з 65 енергоофісів, перетворюючи їх у сучасні та комфортні простори. У енергоофісах обладнані зони продажу, де представлено кілька груп продуктових пропозицій:

• YASNO Smart — розумні товари, що допоможуть заощадити кошти та зробити оселю комфортнішою. До складу входять набори із двозонним лічильником, смарт-розетки з дистанційним керуванням і LED-освітлення;

• YASNO Efficiency — комплексні рішення зі встановлення сонячних електростанцій "під ключ", системи зберігання енергії, послуги з енергоаудиту та енергосервісу;

• YASNO E-mobility — рішення "під ключ" по встановленню домашніх зарядних станцій.

Децентралізація виробництва електроенергії — це один зі світових трендів, що дозволяє зменшувати вуглецевий слід. YASNO співпрацює з більш ніж 3200 просьюмерами — власниками домашніх сонячних та вітрових станцій, викуповуючи у них електроенергію за "зеленим" тарифом. За рік ці домогосподарства виробили 55 млн кВт·год "чистої" електроенергії, а це означає, що 42 тисячі тон СО2 не потрапили до атмосфери.

Завдяки 80 енергосервісним проектам YASNO Efficiency на промислових підприємствах та закладах бюджетної сфери щорічна економія складає більше 150 млн кВт∙год електроенергії, що еквівалентно зменшенню викидів на 115 тисяч т СО2. Більше 37 тисяч українських сімей користуються енергоефективними наборами від YASNO, зменшуючи свої витрати на електроенергію до 50%.

"Кількість побутових споживачів, які замислюються над можливістю економії витрат на електроенергію, щороку зростає, але все ж таки залишається критично низькою та потребує системної просвітницької роботи. Ми будемо продовжувати популяризувати енергоефективні продукти та рішення, поширювати їх по інших регіонах України. Сподіваємось, що з допомогою YASNO клієнти будуть ставати більш свідомими у споживанні електроенергії", — поділилася Лілія Середа.

Нагадаємо, 3 липня 2020 року бізнес/медіа бюро еkonomika + організувало онлайн-конференцію "Сталий бізнес". Під час заходу майже шість годин 17 представників найбільших компаній країни, а також експерти розповідали про принципи сталих бізнес-моделей та обговорювали виклики, що чекають на бізнес у майбутньому.