YouTube будет удалять видео о связи между 5G и вспышкой коронавируса

Компания Google планирует сократить количество видео на своей платформе YouTube, которые распространяют ложные заявления о связи технологии 5G с пандемией коронавируса, сообщает The Guardian.

В то же время, YouTube может оставить на платформе некоторые конспирологические ролики о связи 5G, но лишь те, которые не упоминают коронавирус. Такие видео останутся в сервисе в качестве "пограничного контента". Эти видео могут быть исключены из результатов поиска, а их продвижение через инструменты сервиса будет приостановлено.

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"У нас также есть четкая политика, которая запрещает видеоролики, рекламирующие необоснованные с медицинской точки зрения методы для предотвращения коронавируса вместо обращения за медицинской помощью, и мы быстро удаляем видео, нарушающие эти правила", — сказал представитель YouTube.

Он также добавил, что сервис начал "сокращать рекомендации пограничного контента, такого как теории заговора, связанные с 5G и коронавирусом, который может дезинформировать пользователей губительными способами".

Это решение администрацией видео хостинга было принято после того, как по крайней мере, семь вышек сотовой связи были подожжены на прошлой неделе в Великобритании. При этом, только за одни сутки было зафиксировано четыре поджога.

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Серия поджогов зафиксирована после того, как в сети начала распространяться очередная конспирологическая теория, рассказывающая о связи между вышками сотовой связи и пандемией коронавируса. Стоит отметить, что одна из подожженных вышек не поддерживала связь 5G.

Напомним, исследователь безопасности Шаи Альфаси из Reason Labs обнаружил, что хакеры начали использовать поддельные панели мониторинга коронавируса для кражи пользовательских данных, включая имена пользователей, пароли, номера кредитных карт и другую конфиденциальную информацию, которая хранится в браузере пользователей.