Юридична безпека у військовий час

Виклики сьогодення повстають як перед захисниками нашої Держави, так й перед тими, хто працює в тилу, сплачує податки, наповнює бюджет та забезпечує робочі місця. Бізнес зараз працює в складних умовах, але саме сплата податків та допомога армії є головною метою багатьох відповідальних підприємців.

Проте, навіть у військовий час, підприємництво стикається в роботі з багатьма негативними тенденціями. Корупційна складова розподілу залучених міжнародною спільнотою коштів, шахрайські та бюрократичні методи роботи державних та правоохоронних органів, чиновницьке та судове свавілля вкрай негативно впливають на нормальне життя підприємців та пересічних громадян.

У відповідь на такі виклики Юридичне бюро Адвоката Дорофеєва Д.А. визначило головним пріоритетом своєї діяльності саме захист інтересів відповідальних підприємців та простих громадян у цей важкий для країни час.

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