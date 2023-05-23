ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
PROMO
Категорія
Бізнес
Дата публікації

Юридична безпека у військовий час

Юридична безпека у військовий час
Фото: Rawpixel

Виклики сьогодення повстають як перед захисниками нашої Держави, так й перед тими, хто працює в тилу, сплачує податки, наповнює бюджет та забезпечує робочі місця. Бізнес зараз працює в складних умовах, але саме сплата податків та допомога армії є головною метою багатьох відповідальних підприємців.

Проте, навіть у військовий час, підприємництво стикається в роботі з багатьма негативними тенденціями. Корупційна складова розподілу залучених міжнародною спільнотою коштів, шахрайські та бюрократичні методи роботи державних та правоохоронних органів, чиновницьке та судове свавілля вкрай негативно впливають на нормальне життя підприємців та пересічних громадян.

У відповідь на такі виклики Юридичне бюро Адвоката Дорофеєва Д.А. визначило головним пріоритетом своєї діяльності саме захист інтересів відповідальних підприємців та простих громадян у цей важкий для країни час.

Для отримання безкоштовної первинної консультації можна звернутися за телефоном 050-332-24-07 або завітати на сайт www.dorofeiev.ua