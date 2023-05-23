Юридическая безопасность в военное время

Сегодняшние вызовы предстают как перед защитниками нашего Государства, так и перед теми, кто работает в тылу, платит налоги, наполняет бюджет и обеспечивает рабочие места. Бизнес сейчас работает в сложных условиях, но именно уплата налогов и помощь армии – главная цель многих ответственных предпринимателей.

Однако даже в военное время предпринимательство сталкивается в работе со многими негативными тенденциями. Коррупционная составляющая распределения привлеченных международным сообществом средств, мошеннические и бюрократические методы работы государственных и правоохранительных органов, чиновничий и судебный произвол крайне негативно влияют на нормальную жизнь предпринимателей и рядовых граждан.

В ответ на подобные вызовы Юридическое бюро Адвоката Дорофеева Д.А. определило главным приоритетом своей деятельности именно защиту интересов ответственных предпринимателей и простых граждан в это тяжелое для страны время.

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