Транспорт 40 минут назад

За 10 месяцев 2020 года ТИС выплатил более 1,2 млрд гривен налогов

Компания стала одним из крупнейших налогоплательщиков портовой отрасли и Одесской области

Фото: пресс-служба ТИС Фото: пресс-служба ТИС
Фото: пресс-служба ТИС

Крупнейший частный стивидор в Украине компания "Трансинвестсервис" (ТИС) за январь-октябрь 2020 года выплатила налогов и сборов в бюджеты разных уровней более 1,2 млрл гривен.

Об этом сообщила пресс-служба ТИС.

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"По сумме налогов и сборов, выплаченных предприятиями группы в государственный и местные бюджеты, ТИС является одним из крупнейших налогоплательщиков Одесской области и портовой отрасли. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ТИС увеличил налоговые отчисления на 13,2%", — говорится в сообщении компании.

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Таким образом, резюмируют в ТИС, компания стала одним из крупнейших налогоплательщиков портовой отрасли и Одесской области, а по сумме выплаченных налогов компания может войти в топ-50 крупнейших налогоплательщиков Украины.

Напомним, ТИС владеет и управляет 5 специализированными морскими терминалами, а также собственной железнодорожной инфраструктурой, в том числе железнодорожной станцией "Химическая". ТИС обрабатывает зерновые, рудно-угольные и контейнерные грузы, и первым в Украине запустил еженедельный сервис железнодорожных контейнерных перевозок.

В 2019 году "ТИС" достиг рекордного для украинских портов грузооборота за время независимости Украины, нарастив объемы перевалки, по сравнению с 2018 годом на 29,1% — до 33,17 млн тонн.

 

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