За 2 млрд гривень порта "Южный" будут бороться пять международных компаний

Все пять крупных иностранных компаний, которые претендуют на проведение работ по проекту "Реконструкция морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам морского порта Южный", допущены к аукциону по выбору контрагента, который состоится 24 апреля 2017 года. Такое решение 18 апреля 2017 года принял тендерный комитет администрации порта. Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Процедуру квалификации успешно прошли мировые компании, специализирующиеся на дноуглублении: "China Harbour Engineering Company LTD" (Китай), Private Limited Liability Company "Boskalis International BV" (Нидерланды), "Jan De Nul nv" (Бельгия), дочернее предприятие "Ван Оорд Украина" компании "Ван Оорд Дреджинг Энд Марин Контракторс Б. В." (Нидерланды), "Novadeal LTD" (DEME Group) (Бельгия). Таким образом, состав участников торгов идентичен тендеру по реконструкции водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий у причалов с учетом перспективного грузооборота морского порта "Южный". Аукцион по выбору подрядчика состоится 20 апреля.

"Уже во втором тендере по дноуглублению морского порта "Южный" принимают участие все ключевые дноуглубительные компании мирового масштаба. Это дает нам уверенность в том, что наша взвешенная позиция по расширению диапазона участников торгов оправдана. Мы провели предварительные консультации с подрядчиками, сделали прозрачные процедуры закупок, упростили тендерную документацию и видим заинтересованность лучших специалистов рынка. Уверен, аукцион покажет еще и приемлемое предложение с учетом оптимальной стоимости работ и лучшего воплощения в части качества",— цитируется руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Порт "Южный" на сегодняшний день является единственным в Украине, который может обрабатывать у причала с полной загрузкой суда типа Capesize (DWT 180 тыс. тонн).

Запланированные работы являются продолжением проекта дноуглубления, реализуемого в порту с 2012 года. Его целью является достижение глубины в 21 метр на подходном канале и 19 метров у причалов №5 и №6. Выполненное ранее дноуглубление позволило с июня 2014 года в экспериментальном режиме объявить осадку для судов, обрабатываемых на причалах № 5 и № 6 (портового оператора ГП МТПЮ) в 18,5 метров.

Согласно тендерной документации, опубликованной на портале госзакупок Prozorro, ожидаемая стоимость работ по двум проектам превышает 2 млрд гривень.