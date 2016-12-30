За что Антимонопольный комитет оштрафовал компании Злочевского

30 декабря 2016, 13:46
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АМКУ оштрафовал структуры Злочевского на 3,1 млн грн за приобретение контроля над "Куб-Газ" без разрешения ведомства

За что Антимонопольный комитет оштрафовал компании Злочевского | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал аффилированные с экс-министром экологии Украины Николаем Злочевским компании на 3,12 млн грн за приобретение контроля над газодобывающей компанией ООО "Куб-Газ" без разрешения АМКУ. Об этом говорится в сообщении комитета.

По данным АМКУ, аффилированная с Burisma Holdings Злочевского компания Resano Trading Ltd. (Британские Виргинские о-ва) оштрафована на 0,105 млн грн за покупку акций Kubgas Holding Ltd. (Кипр) без разрешения ведомства.

Кроме того, компании Brociti Investments Ltd., ООО "Инфокс" и физлицо-директор "Инфокс" оштрафованы на 3,015 млн грн за получение контроля над ООО "Куб-Газ" (Харьков) без разрешения ведомства.

Холдинг Burisma еще в начале 2016 года закрыла сделку по покупке 70% "Куб-Газа" у Serinus Energy и дарении 5% Cub Energy.

ООО "Куб-Газ" разрабатывает Ольговское, Макеевское, Северо-Макеевское, Вергунское и Крутогоривское газовые месторождения в Луганской области.

По материалам: "Дело"
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Теги: николай злочевский, газ, амку, штраф

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За что Антимонопольный комитет оштрафовал компании Злочевского | Энергетика | Дело
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