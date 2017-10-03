Зачем ФГИ превращает "Центрэнерго" и "Турбоатом" в частные общества

Публичные акционерные общества "Центрэнерго" и "Турбоатом" в октябре могут стать частными акционерными обществами. Но произойдет это не благодаря приватизации, а путем реорганизации и изменений в уставе.

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины, как держатель государственного пакета акций, объясняет, что менять тип общества с публичного на частное нужно, чтобы соблюсти закон "Об акционерных обществах". Delo.UA расспросило экспертов на что еще может повлиять такое решение.

Диспозиция

В Украине многие ПАО публичны только на бумаге: пакеты акций разделены между крупными акционерами и часто даже сделки купли-продажи осуществляются вне биржи.

Новый закон меняет ситуацию: если в стране есть публичные компании и фондовые биржи, то и работать они должны соответствующим образом. Публичные общества должны находиться в биржевом реестре и проходить процедуру листинга. Это значит, что акции компаний торгуются на фондовых биржах.

"По состоянию на 1 мая 2016 года, в биржевых реестрах находились акции всего семи украинских эмитентов", — уверяют в ФГИ.

Минимальное требование для ПАО: на бирже должно свободно торговаться от 25% акций (первый уровень листинга) до 10% акций (второй уровень листинга). Но, по данным ФГИ, миноритарные акционеры госкомпаний не выставляют свои пакеты на продажу на фондовых биржах, а государство для выполнения этого требования отчуждать от 10% до 25% собственных акций не может.

По аналогичной причине, в ряде частных и государственных активов преобразования в ЧАО прошли еще в 2016 году. Таким путем пошли компании групп ЕВРАЗ, Метинвест, ДТЭК и др.

Госкомпании начали превращаться в ЧАО в 2017 году: "Укргидроэнерго", "Новоднестровская ГЭС", "Дунайское пароходство" и прочие уже реогранизованы. ФГИ сообщает, что изменил тип общества в восьми подчиненных компаниях и готовит смену в минимум двух — "Турбоатом" и "Центрэнерго".

Delo.UA расспросило аналитика "Драгон Капитал" Дениса Сакву и руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия о том, что произойдет с "Центрэнерго" и "Турбоатома" после смены типа акционерного общества.

Старший аналитик "Драгон Капитал" Денис Саква

У "Турбоатома" реальный free-float был действительно очень маленьким: и большая доля этого free-float была у "Сварога" (свыше 15% акций компании принадлежат "Сварог Эссет Кэпитал" Константина Григоришина — Delo.UA). У "Центрэнерго" нет такой концентрации акционеров: у самого крупного владельца около 5% акций компании. Поэтому все 22% акций миноритариев можно считать free-float.

Уход "Центрэнерго" с биржи — сокращение количества так называемых "голубых фишек" на украинском фондовом рынке.

Согласно украинскому законодательству, в ЧАО должно быть не более 100 акционеров. В "Центрэнерго" миноритариев сейчас больше. После перерегистрации государство как мажоритарный акционер обязано предложить выкуп акций. Но на выкуп не обязательно соглашаться.

После реорганизации в ЧАО "Центрэнерго" не обязано будет вводить независимых директоров в наблюдательный совет компании. Такая норма должна была вступить в силу с мая 2018 года.

"Центрэнерго" может оставить свои акции в обращении на втором уровне листинга (где они собственно и находились — ред.). Но с учетом распределения голосов, мнение миноритариев на собрании акционеров могут просто проигнорировать.

Руководитель аналитического отдела "Конкорд Капитал" Александр Паращий

Акции "Центрэнерго" торгуются на "Украинской бирже" (УБ). Официальный Free Float "Центрэнерго" — 22%. То есть они могут попасть во второй уровень листинга, например, н аУБ (требование — больше 10%). "Турбоатом" не попадает.

Если верить сайту УБ, у них нет ни одной акции в первом листинге и только 4 — во втором: DOEN ("Донбассэнерго"), MHPC ("Мироновский хлебопродукт", МХП), UNAF ("Укрнафта") и MSICH ("Мотор Сич").

При этом, порядка порядка 17% торгов на УБ происходит за счет акций "Центрэнерго".

С одной стороны (если "Центрэнерго" реорганизуется в ЧАО — ред.), невозможность торговать акциями ЦЭ на бирже — не очень хорошо для инвестиционной привлекательности компании. С другой стороны, если посмотреть на цену, по которой акции торгуются, то для инвестпривлекательности компании может даже лучше, чтобы они вообще не торговалась.

Позиция Фонда госимущества

75% акции "Турбоатом" принадлежат ФГИ, еще 15% — у "Сварог Эссет Кэпитал" Константина Григоришина. Впрочем, по данным ФГИ, количество акционеров предприятия превышает 7000 участников.

Поскольку ни частные акционеры, ни государственный держатель акций не собираются выставлять на биржевые торги свои пакеты акций, ФГИ решил реорганизовать общество.

В фонде уверены, что если не выполнить требование закона и положений Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам, оборот акций будет остановлен, лицензия будет аннулирована.

Фактически, ФГИ своими действиями подтверждает — фондовый рынок в Украине скорее мертв, чем жив.

Фонд заверял,что во всех новых уставах реорганизованных компаний усилит контроль наблюдательного совета и ревизионной комиссии за хозяйственной деятельностью предприятия. В частности, в набсоветах будет минимум два независимых директора. Также в новых уставах предусмотрена ежегодная аудиторская проверка, хотя такая норма не обязательна для ЧАО.

Но сегодня на совещании у вице-премьер-министра Степана Кубива решение по реорганизации "Турбоатома" отложили — 4 октября состоится следующее заседание. На просьбу Delo.UA детально прокомментировать вопрос реорганизации "Центрэнерго", пресс-служба ФГИ поделилась ссылкой на собственное сообщение по ситуации с "Турбоатомом", которое "снимает много вопросов" (изложено в начале материала в параграфе "Диспозиция").