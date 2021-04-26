Займ онлайн круглосутофчно — как не совершить ошибки?

Главным преимуществом получения микрокредитов от МФО является круглосуточный характер работы — в отличие от банковских продуктов, оформить заем можно даже ночью, в праздничные и выходные дни. Кроме того, микрофинансовые организации позволяют получить займ онлайн круглосуточно даже тем категориям граждан Украины, которым откажут банки — временно неработающим, клиентам без официального трудоустройства, студентам, пенсионерам, домохозяйкам, женщинам в декретном отпуске и заемщикам с низким качеством кредитной истории. Как правильно взять онлайн кредит 24/7 в МФО и не совершить ошибки?

Онлайн займ 24/7 от МФО — основные преимущества

Кроме круглосуточного характера работы, микрофинансовые организации имеют и другие преимущества для своих клиентов:

получить мгновенный займ онлайн круглосуточно можно всего за 10-15 минут по пути на работу или учебу, во время прогулки, сидя перед телевизором или за столиком в кафе;

МФО выдают ссуды на личный счет без справки о доходах, имущественного залога или поручителей;

полученные денежные средства можно потратить на любые цели;

погасить круглосуточный займ на карту можно досрочно, без штрафа и комиссионных выплат;

в случае необходимости клиент может оформить услугу пролонгации — продлить срок выплаты оформленного кредита без начисления пени.

МФО — идеальное решение срочных финансовых проблем, когда деньги вам нужны прямо сейчас — получить кредит на карту ночью, утром или вечером можно только в микрокредитной организации. Весь процесс оформления заявки происходит в онлайн-режиме — клиенту не требуется лично посещать отделение и общаться с менеджерами, что особенно актуально в условиях действующих карантинных ограничений.

Как получить кредит онлайн круглосуточно в Украине?

Для того, чтобы оформить займ круглосуточно на карту, пользователю необходимо:

выбрать размер микро ссуды и срок ее возврата — при первом оформлении большинство МФО предлагают небольшой лимит до 5000 грн;

зарегистрироваться на сайте компании;

заполнить анкету пользователя;

"привязать" карточку любого украинского банка к своему онлайн-профилю;

направить заявку на проверку и рассмотрение.

Обычно вся процедура занимает не более 10-15 минут. В случае положительного решения клиенту поступает кредитный договор на электронную почту — с ним необходимо ознакомится, подписать в онлайн режиме и средства моментально будут зачислены на карту.

Несколько полезных советов

Для того, чтобы правильно оформить займ онлайн круглосуточно и не совершить ошибок, необходимо помнить несколько простых правил: