Законная проверка физических лиц и избежания рисков при работе с ними

ЛІГА:ЗАКОН уже давно стала эталоном качества на рынке юридических услуг, а ее продукт CONTR AGENT уже более пяти лет успешно используется клиентами.

CONTR AGENT — это сервис проверки надежности и мониторинга бизнес-партнеров и контрагентов, а также осуществления бизнес-разведки в таких сегментах, как юридические лица и ФЛП. Он входит в состав экосистемы облачных решений LIGA360, объединившей в себе все продукты ЛІГА:ЗАКОН и индивидуализировавшей их для самых важных функций в компании.

Работая над постоянным усовершенствованием продукта, на этот раз ЛІГА:ЗАКОН дополнила его новым модулем проверки физических лиц, который позволяет ввести ФИО человека и получить информацию обо всех лицах с таким ФИО. В частности, информацию о санкциях, исполнительных производствах, данные о том, находится ли такое лицо в розыске и списках пропавших без вести, является ли данный человек публичным лицом и многое другое.

Благодаря новому функционалу продукта CONTR AGENT от ЛІГА:ЗАКОН пользователи смогут заблаговременно проверить информацию о своих партнерах и контрагентах и таким образом избежать возможных рисков при работе с ними.

Теперь узнать важные данные о любом человеке легко и просто. Для того чтобы получить информацию о долгах, мошенничестве, нахождении лица в розыске или под санкциями, достаточно сделать три простых шага:

перейти в модуль проверки физических лиц на верхней панели системы CONTR AGENT;

ввести фамилию, имя и отчество лица или же данные его паспорта;

просмотреть полную информацию о нахождении лица в открытых реестрах Украины.

Новый модуль проверки физических лиц позволяет получать информацию о физических лицах — гражданах Украины, которая содержится в открытых государственных реестрах — как платных, так и бесплатных. При этом важно, что персональные данные лица остаются конфиденциальными, а предоставление такой информации осуществляется исключительно в рамках правового поля и отвечает действующему законодательству.

К реестрам, из которых поступает информация о лице, относятся:

Реестр деклараций;

ЕГР (среди бенефициаров, руководства компаний и ФЛП);

Единый реестр должников;

Единый реестр исполнительных производств;

Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения;

Единый государственный реестр лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очищении власти";

База данных "Паспорта граждан Украины, которые признаны недействительными";

Информация об украденных / утраченных / недействительных паспортах граждан Украины;

Информация о лицах, скрывающихся от органов власти;

Информация о пропавших без вести гражданах;

Сведения о лицах, находящихся в розыске СБУ;

Список бывших сотрудников СБ Украины, изменивших присяге и перешедших на сторону врага;

Информация о санкциях СНБО;

Информация о должниках Фонда гарантирования вкладов;

Список террористов;

Реестр нотариусов.

Реестр адвокатов.

Если лицо находится в любом из вышеприведенных реестров — система CONTR AGENT отразит информацию об этом в листе результатов проверки. Более того, системой будет направлено извещение, если данные паспорта совпадают с данными из Реестра утраченных или недействительных паспортов.

Стоит подчеркнуть, что CONTR AGENT — это не монопродукт, а часть огромной, мощной экосистемы LIGA360, в связи с чем пользователи могут не только получать информацию о физических и юридических лицах, но и обсуждать ее с коллегами, используя чат. Также в LIGA360 содержится раздел "Смарт-сигналы", осуществляющий информирование по людям, компаниям, судебным решениям, нормативно-правовым актам, которые были поставлены пользователем на мониторинг, и многому другому.

Безусловно, иметь законные основания проверки и мониторинга своих партнеров чрезвычайно важно для любого бизнеса. На самом деле существует множество сценариев использования такой информации пользователями CONTR AGENT. Например, та или иная компания планирует заключить крупную сделку, а потому необходимо проверить партнера. Или возникают подозрения, что в отношении определенного лица совершаются некие процессуальные действия, оно попало в реестр должников или в отношении него открыто исполнительное производство. Безусловно, это влияет на планы компании в отношении такого человека. Еще один пример, когда компания нанимает на работу директора большого подразделения, на котором будет лежать ответственность за значительную часть бизнеса или за весь бизнес, и, конечно же, необходима уверенность в том, что все возможные риски такого решения проверены в полной мере.

Новый модуль проверки физических лиц системы CONTR AGENT будет чрезвычайно полезным следующим категориям управленцев:

– руководителям. Функционал системы сохранит драгоценное время и позволит просмотреть всю информацию о потенциальном партнере или клиенте еще до достижения с ним каких-либо договоренностей или назначения встречи;

– HR-менеджерам. Проверить информацию о потенциальных кандидатах для дальнейшего трудоустройства можно будет уже на этапе получения их резюме;

– юристам. Только достоверные и проверенные данные из официальных реестров Украины позволят получить полную информацию о партнере или контрагенте, что весьма облегчит работу юриста;

– службе безопасности. Новый модуль поможет отслеживать данные физических лиц и их связи, а следовательно получить полную картину для определения безопасного сотрудничества с партнерами или контрагентами.

Кроме того, новый функционал CONTR AGENT будет полезен пиарщикам и маркетологам при осуществлении анализа партнеров и контрагентов. Достаточно будет лишь ввести ФИО того или иного человека и сразу можно будет увидеть информацию по всем лицам с таким ФИО.

Именно поэтому любой, кому нужна информация или бизнес-разведка с целью отслеживания правовых, процессуальных, судебных, репутационных и других бизнес-рисков, найдет для себя пользу в новом модуле системы CONTR AGENT. А это может быть и юрист, и топ-менеджер, и собственник, которого, например, интересуют сведения о связанных с человеком бизнесах, так как это может свидетельствовать о наличии конфликта интересов в будущем. Это может быть даже частный детектив, который может использовать функционал продукта в интересах своего клиента, предоставляя исчерпывающее досье как на самого человека, так и на бизнесы или компании, связанные с ним.

Фактически пользователям будут интересны все 16 источников информации, наполняющих модуль проверки физических лиц. Данный сервис доступен во всех без исключения конфигурациях продукта CONTR AGENT, входящего в экосистему облачных решений LIGA360, которая является ключевым инструментом для выявления и управления внешними риск-факторами. Функционал модуля содержится также в составе ролевых рабочих мест LIGA360 для ключевых специалистов компании: руководителя, юриста, бухгалтера, HR-специалиста, адвоката, аудитора, предпринимателя, PR-менеджера и т.п.

Подытоживая вышесказанное, подчеркнем, что новый модуль CONTR AGENT предоставляет наиболее точную информацию о связях компании или ФЛП с другими юридическими лицами, используя при этом уникальные наработки компании ЛІГА:ЗАКОН.

Благодаря системе CONTR AGENT, в том числе ее новому модулю проверки физических лиц, пользователи имеют возможность получать информацию и сервисы, которые не может предоставить ни один из игроков рынка в принципе. Да, подобные сервисы существуют и за границей, но стоят они десятки тысяч долларов в год. Кроме того, в CONTR AGENT содержится больше данных, нежели в любом из зарубежных аналогов, а такие аналитические модули, как "связи" и скоринги, являются чрезвычайно эффективными в работе.

ЛІГА:ЗАКОН развивает украинские ІТ-решения, в том числе в LegalTech-направлении. Работая над улучшением не только сервиса проверки надежности и мониторинга бизнес-партнеров CONTR AGENT, но и над усовершенствованием всей экосистемы облачных решений LIGA360, компания привлекает новые аудитории и находит креативные форматы управления внешними риск-факторами. Тот, кто умеет управлять рисками, сможет защитить свой бизнес и обеспечить его процветание.