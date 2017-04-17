Запрет на гаджеты в самолетах: борьба с терроризмом или конкурентами

США и Великобритания ввели запрет на перевозку электроники в ручной клади, кроме смартфонов и медицинских приборов. Если быть более точным, запрет на провоз различных электронных устройств, включая ноутбуки, фотоаппараты, электронные книги, приставки и планшеты. Delo.UA разбиралось в возможных причинах такого решения и вариантах дальнейшего развития событий.

С чем боремся?

Министерство внутренней безопасности США объявило о нововведении 21 марта. Через несколько часов со схожим заявлением выступили и британские власти. Разница в том, что запрет США сосредоточен на аэропортах, а Великобритании — на странах, полный список которых выглядит так: Турция, Ливан, Египет, Саудовская Аравия, Иордания, Тунис. Примечательно, что и аэропорты, и страны, попавшие под запрет, объединяет то, что они находятся на территории с преобладающим мусульманским населением.

Кстати, из всех аэропортов, попавших под запрет США, летают только местные компании, а американские авиалинии прямых перелетов в эти точки не имеют. Среди прочих, запрет коснется Royal Jordanian Airlines, Egypt Air, Turkish Airlines, Saudi Arabian Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates and Etihad Airways.

В список попали и крупные авиахабы, которые используются как транзитные точки для тысяч пассажиров.

Но, например, генеральный директор компании Dubai Airports, управляющий двумя аэропортами Дубая, Пол Гриффитс считает, что запрет США на провоз электроники в ручной клади окажет негативное влияние на пассажиропоток аэропортов Эмирата. "Я не думаю, что это (запрет) скажется на цифрах", — заявил Гриффитс в эфире радиостанции DubaiEye, допустив, что "очень крошечная часть" пассажиров может сделать выбор в пользу других авиакомпаний.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер объяснил ограничения так: "Данные разведки показывают, что террористические группы все еще нацелены на гражданскую авиацию и активно используют инновационные методы для проведения своих атак, включая провоз взрывных устройств в бытовых приборах". Деталями Министерство внутренней безопасности делиться не стало, лишь заявив, что бомба, спрятанная в ноутбуке, принесет меньше вреда самолету в грузовом отделе, нежели в салоне.

Заявления вроде бы логичны, ведь Дональд Трамп известен своей ярой борьбой с терроризмом.

Но все ли так просто на самом деле?

Ведь страны, которых касается запрет, активно поддерживают местных перевозчиков. Этот факт позволяет авиакомпаниям предоставлять пассажирам билеты дешевле или же за ту же цену, но с более комфортными условиями. А последствием ограничений может стать возвращение клиентов к американским и европейским авиалиниям. Будем откровенными, в ХХІ веке невозможность взять на борт электронику может доставить дискомфорт многим пассажирам.

"С прикрытием терроризмом не поспоришь. Если начинаешь возмущаться, так ты даже пособником можешь оказаться. Святая обязанность американских спецслужб защищать своих граждан, и здесь все средства хороши. А то, что от этого выигрывают американские авиакомпании и их коллеги из Европы, это им только лучше", — рассказал Delo.UA CEO Friendly Avia Support (FAS) Александр Ланецкий.

Он также добавляет, что задание американского государственного аппарата также защищать американский бизнес. И он не боится это делать, в отличии, допустим, от украинских коллег (это касается не только авиа-, а любых властей).

Еще одним свидетельством в пользу скрытого лоббирования национальных интересов может быть встреча Дональда Трампа с главами американских авиакомпаний (в частности, United Airlines, Delta, Southwest Airlines) и представителями аэропортов, проведенная 9 февраля. Тогда президент США пообещал модернизацию и смягчение регулирования отрасли авиационных перевозок. Также Трамп на встрече пообещал помочь американским авиакомпаниям конкурировать с иностранными авиаперевозчиками, получающими государственные субсидии.

Фантазия безгранична

Пока прямых действий для помощи американским авиакомпаниям в конкурентной борьбе мы не видим. Но "противодействие терроризму" в виде запрета гаджетов потянуло за собой такие нужные авиакомпаниям США привилегии для борьбы и с турецкими авиалиниями, часть из которых пользуется внушительной государственной поддержкой.

Стоит ли воспринимать этот шаг правительства США, как борьбу с терроризмом или все же с конкурентами? Какие еще меры могут быть предприняты?

Ланецкий считает, что спрогнозировать дальнейшее развитие событий сложно. "Что они еще могут придумать? Фантазия безгранична. Начиная с того, что вообще запретить электронику в ручной клади и везти ее только в багаже, также могут запретить провоз жидкости и так далее. Но я думаю, что это пока еще не совсем корректный вопрос", — предполагает Александр Ланецкий. При этом он добавляет, что пару месяцев назад возможный запрет на провоз компьютеров и планшетов в ручной клади звучал смешно.

Но если абстрагироваться от терроризма, то, как минимум, последние 5 лет американские и европейские авиаперевозчики, такие как Lufthansa Group, сильно страдают от конкуренции с так называемой ближневосточной четверкой (Turkish Airlines, Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways).

"Эти авиакомпании очень сильно пользуются поддержкой своих правительств. Три из четырех вообще являются государственными компаниями. А в Turkish Airlines государству принадлежит 49%, а 51% — у частника. И они, так скажем, сильно портят бизнес, что европейским компаниям, что американским на трансатлантических полетах", — добавляет руководитель FAS.

Схожего мнения придерживается Сергей Хижняк, эксперт по транспорту: "Эти меры, прежде всего, идут в рамках программ безопасности. И даже, наверное, не полетов, а безопасности государства. Деталей никаких нет, готовое решение просто было опубликовано. Вот здесь и можно усмотреть попытку ограничить конкуренцию".

Эксперт уточняет, что если сопоставить факты, то получается очень выгодная ситуация для американских перевозчиков. Ведь они давно и целенаправленно критикуют авиакомпании Персидского залива из-за того, что те, пользуясь дотациями своих правительств, выходят на рынок США и забирают пассажиров у американского бизнеса.

Что же касается Британии, поддержавшей решение США, то тут тоже все очень логично. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) — очень уважаемый в мире орган, к решениям которого очень часто прислушиваются другие. Многие страны могут вводить такие же меры вслед за FAA. В качестве примера можно вспомнить, как американцы решили запретить всем американским авиаперевозчикам полеты в аэропорт "Харьков". Другие страны последовали этому решению, говоря напрямую, если FAA свои ограничения снимет, тогда и они разрешат полеты.

"Плюс здесь отсылка постоянно идет к секретной информации, которую никто не раскрывает, — добавляет Сергей Хижняк, — поэтому непонятно, что конкретно стало причиной для таких решений."

Коснется ли это клиентов украинских авиакомпаний?

Для Украины особых плюсов в этом запрете нет. "Запрет на провоз электроники в ручной клади не относится ни к МАУ, ни к аэропорту "Борисполь". Нам очень сложно комментировать данные нововведения, но, очевидно, что причина такого запрета — это вопрос авиационной безопасности, –рассказала Delo.UA Алена Бидюк, менеджер пресс-службы авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). — Что касается конкуренции, то, естественно, любые запреты тем или иным образом ухудшают положение в конкурентной борьбе, но говорить, что пассажиропоток переформируется из-за этого запрета рано".

Предпосылки для дальнейших действий есть уже сейчас. 5 апреля CNN сообщили, что США может расширить число аэропортов, пострадавших от запрета провоза крупной электроники в ручной клади. Об этом заявил министр внутренней безопасности США Джон Келли, уточнив, что все решения основаны на "реальной" угрозе.

"Это реально. Я думаю, что это становится все реальнее, так сказать, — сказал Келли, — В не слишком отдаленном будущем мы можем расширить число аэропортов". И добавил, что уже проинформировал президента Дональда Трампа. Но решение его было основано на возможности угрозы. Так что борьба с терроризмом/конкурентами в сфере пассажирских авиаперевозок обещает быть интересной.