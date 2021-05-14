Защитить свое. Как иностранный инвестор судится с украинским партнером за долги

8 октября 2020 года, в разгар коронавирусного кризиса, Украина и Великобритания заключили соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Соответствующий документ подписали президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Среди прочего, договор предусматривает проведение заседаний торгового комитета. Отдельно Зеленский указал, что "Великобритания может закупать у нас сельскохозяйственную продукцию высокого качества по низким ценам".

Примечательно, что ровно два года назад от этой даты, 8 октября 2018 года, началась история, в которой пострадала международная аграрная компания — в том числе, с британскими корнями.

В распоряжении нашего издания оказались свидетельские показания и документы, а также судебные материалы, которые показывают, что может произойти, когда иностранная компания пытается вести бизнес в Украине.

Семена сомнений

Исходя из материалов судебного дела, 8 октября 2018 года был заключен договор №07/2018 между компаниями ООО "Нусид Украина" в лице директора Савинского Игоря Леонидовича и ООО "Агро Маркетинг Груп" в лице директора Дмитришина Дмитрия Андреевича.

"Продавец обязуется передать в собственность, а покупатель обязуется принять семена сорго и подсолнуха в количестве, установленном в дополнениях и оплатить за него денежную сумму, предусмотренную этим договором".

Страна происхождения продукции — США, Турция, Франция, Аргентина.

Оплата — в три этапа. 25% от суммы "Агро Маркетинг Груп" должен был оплатить 1.12.2018, еще четверть — 1.03.2019 и, наконец, 50% суммы — 15.11.2019.

Договор составлен на двух языках и подписан Игорем Савинским от имени продавца и Дмитрием Дмитришиным со стороны покупателя.

Продукцию "Нусид Украина" доставило и передало — это подтверждают 22 расходные накладные, подписанные директором "Агро Маркетинг Груп" Дмитрием Дмитришиным.

Согласно этим документам, "Нусид Украина" передал семена на 26 614 578,42 грн.

"Агро Маркетинг Груп" частично расплатился — на 6 755 942,99 грн. Больше оплат не было.

Параллельно "Агро Маркетинг Груп" меняло владельцев. 25 сентября 2019 года, согласно данным Opendatabot, конечный бенефициарный владелец ООО "Агро Маркетинг Груп" Антон Олегович Посунько был удален. Как и бенефициарный владелец Дмитрий Александрович Шацман.

Владельцем стало партнерство с ограниченной ответственностью "Олеон Капитал ЛП". Согласно данным британского реестра компаний, правом подписи там обладает Антон Посунько.

Обещания

Именно Антон Посунько и Дмитрий Шацман пообещали "Нусид Украина", что долги "Агро Маркетинг Груп" будут погашены.

"5 февраля 2020 года в украинском офисе прошла встреча, на которую пришли бенефициарные владельцы компании "Агро Маркетинг Груп" — Антон Олегович Посунько и Дмитрий Александрович Шацман, — говорит генеральный директор Nuseed в Европе Патрик Дитерих. — На этой встрече Антон Посунько и Дмитрий Шацман убедили нас, что готовы погашать задолженность "Агро Маркетинг Груп". Мы не обращаемся в суд, вместо этого подписываем договор о реструктуризации долгов с "Агро Маркетинг Груп".

Дальше была длительная переписка по электронной почте.

В частности, уже 15 апреля 2020 года Антон Посунько пишет адвокату "Нусид Украина" Антону Луковкину с копией на директора "Нусид Украина" Игоря Савинского и Дмитрия Шацмана, что "гарантий (погашения долга — Delo.ua) в виде личной поруки в условиях текущих реалий" дать не может.

При этом, он готов предоставить гарантии другого своего бизнеса — компании "Евросем".

"Гарантии Евросем готовы предоставить на сумму, которую не покрывает своими активами АМГ — имущественным поручительством на сумму около 2 млн грн".

При этом, часть долга, согласно этому же письму, Посунько собирается отдать товаром (на сумму около 3 млн грн), также с помощью склада готов отработать еще около 2-3 млн грн.

"Итого видим такой реальный сценарий:

До 15.07.2020 — 2 млн грн

До 15.07.2020 услугами склада — ~0,7 млн грн (уже около 0,5 млн начислено с начала 2020-го)

30.04.2020 Возврат товара на сумму 3 млн грн

До конца 2020-го 5 млн, включая услугами склада ~0,5 млн грн

15.03.2021 — 1,5 млн грн

15.04.2021 — 2 млн грн

15.06.2021 — 1 млн грн

20.12.2021 — 5 млн грн, включая услугами аренды склада ~1 млн грн

+ частичная порука Евросем на сумму +/-2 млн грн (от оценки автомобилей зависит)".

"Реструктуризация"

29 июля 2020 года "Нусид Украина", как кредитор, и "Агро Маркетинг Груп", как должник, подписывают договор о реструктуризации долга.

"Стороны подтверждают, что на дату составления этого договора должник имеет задолженность перед кредитором, которая возникла в связи с договором купли-продажи №07/2018 от 8 октября 2018 года и/или на его основании на общую сумму 21 896 279,95 гривен".

В частности — основная сумма долга, инфляция и 3% годовых и сумма пени.

Согласно графику, первую часть суммы — 2,5 млн грн — "Агро Маркетинг Груп" обязалось погасить до 15 ноября 2020. Далее — еще 4 млн грн 15 декабря 2020 года. И так далее, вплоть до 15 декабря 2021 года. Этот договор подписали Игорь Савинский со стороны "Нусид Украина" и новый директор "Агро Маркетинг Груп" Александр Григорьевич Гамагин.

29.10.2020 партнерство "Олеон Капитал ЛП", принадлежащее Антону Посунько, было удалено из списка бенефициарных владельцев. Новым бенефициаром "Агро Маркетинг Груп" стал Нехороших Дмитрий Михайлович, который, согласно данным YouControl, является руководителем 21 и основателем 26 компаний.

Суд и полиция

15 ноября 2020 года первый транш согласно договору о реструктуризации так и не поступил. "Нусид Украина" обратилась в суд — и 16 февраля 2021 года Хозяйственный суд Харьковской области в составе судьи Добрели Натальи Сергеевны открыл производство в деле № 922/443/21.

3 марта "Агро Маркетинг Груп" подал отзыв на исковое заявление.

В этом отзыве адвокат Рустам Мохаммедович Саади заявляет, что договор купли-продажи №07/2018 от 8.10.2018, по которому был поставлен товар, "никогда не заключался (не подписывался) ответчиком". Как и соглашение от 29.07.2020 о реструктуризации задолженности.

На этом основании ответчик заявил ходатайство о проведении графологической экспертизы, которое было отклонено судом в заседании 12 мая 2021. На 17 мая назначено рассмотрение дела по сути.

При этом, сам Рустам Саади участвовал в переписке о реструктуризации долга, которую проводили между собой представители "Нусид Украина" и Антон Посунько с Дмитрием Шацманом. Копия ее есть в распоряжении нашего издания.

Так, в частности, 7 апреля 2020 года в 20:21 Антон Посунько пишет в электронном письме:

"Рустам, ранее у нас был разговор о поручительстве Евросем. Я вижу необходимость оформить поруку на ту часть задолженности, которую АМГ ("Агро Маркетинг Груп") не может обеспечить самостоятельно исходя из текущего платежного баланса без учета будущей прибыли".

Далее идет алгоритм определения суммы, за которую поручится компания "Евросем".

13 апреля 2020 года в 18:30 Рустам Саади пишет письмо Антону Посунько.

"Законом предусмотрена возможность поручительства, как полного по какому-либо договору, так и ограниченного суммой или имущественного поручительства, ограниченного стоимостью имущества, переданного в залог (ипотеку) имущественным поручителем.

Ввиду вышеизложенного, можно поручиться в пределах суммы, которая не покрывается должником (АМГ). Не возражаю".

Подпись: "С уважением, руководитель юридического департамента компании Агро Маркетинг Груп адвокат Рустам Саади".

Учитывая вышеизложенное, "Нусид Украина" уже обратилась в полицию. Для них это уже вопрос чести: в компании говорят, что правила игры должны соблюдаться, иначе работа в Украине будет скомпрометирована на международном уровне.

Мнение юриста

"Учитывая сложную бюрократическую процедуру при ликвидации ООО, в Украине сложилась устойчивая практика их ликвидации путем продажи номиналам (лицам, которые не собираются вести дальнейший бизнес от имени этих ООО).

Этот путь порой ошибочно воспринимается, как способ уклонения от погашения долгов (стандартная же процедура предусматривает ликвидацию и дальнейшее банкротство, где кредиторы теоретически получают возможность получить погашение пропорционально размеру их требований);

Эта процедура принята во всем цивилизованном мире. Если уж не собираешься платить международной компании, то будь добр потратиться, чтобы показать международным партнерам, что ты хотя бы старался.

Иначе такие действия приводят к законченному составу преступления: взяли товар, деньги вывели. Если бы не вывели, то не боялись бы банкротства, где кредиторы смогли бы провести аудит и подтвердить, что не было доведения до банкротства, а это действительно предпринимательский риск и объективные убытки", — рассказывает управляющий партнер юридической фирмы Cai & Lenard Антон Луковкин.

Ева Волошина