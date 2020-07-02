Завод "Океан" готов по себестоимости восстановить разрушенные мосты на Западе Украины

Судостроительный завод "Океан", расположенный в Николаеве, готов по себестоимости, в рамках поддержки государства, восстановить разрушенные в результате наводнения мосты в западных регионах Украины.

Об этом 1 июля во время брифинга в Верховной Раде Украины, посвященного ситуации вокруг завода "Океан", заявил его инвестор Николай Капацына.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Запад Украины страдает сейчас от наводнений. Разрушено более чем 90 мостовых конструкций. Мы готовы в ограниченное время и по себестоимости выполнить для государства восстановительные работы", — заявил Николай Капацына.

Как известно, завод "Океан" за последний год принял участие в создании Пешеходно-велосипедного "стеклянного" моста в Киеве на Владимирской горке, восстановил пешеходный мост в Станице Луганской, произвел металлоконструкции для будущего Подольского-Воскресенского моста в столице, а также выступал субподрядчиком по изготовлению металлоконструкций для нового Шулявского путепровода.

Напомним, с 2012 года предприятие, которое пытался взять под контроль Вадим Новинский, балансировало на грани банкротства. В частности, в ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом НСЗ "Океан". Однако в начале апреля 2019 года Николаевский судостроительный завод "Океан" возобновил работу. Сейчас руководителем завода является Игорь Волошин, племянник бывшего начальника Николаевского морского торгового порта Василия Капацины, который выступил новым инвестором завода.

Однако, 13 января этого года Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины наложил арест на целостный имущественный комплекс Николаевского судостроительного завода, в результате чего были сорваны несколько сделок с заказчиками недавно возобновившего свою работу проблемного завода. На данный момент предприятие продолжает судиться с прокуратурой, пытаясь отменить решение об аресте его имущества.

СПРАВКА

Николаевский судостроительный завод "Океан" специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тысяч тонн. Судозавод располагает, в частности, крупнейшим в Европе сухим доком, технологическими линиями по строительству крупнотоннажных судов, а также водной акваторией площадью 42 га.