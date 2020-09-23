Промышленность 1 час назад

Завод "Радар" в Киеве ревитализируют без вмешательства в исторический облик

В цехах завода появится креативный кластер

Здание завода "Радар" Здание завода "Радар"
Здание завода "Радар"

Помещение завода "Радар" приспособят под современные нужды киевлян без вмешательства в исторический облик зданий. Модернизацией будет заниматься "Архитектурное бюро индивидуальных решений", которое победило в открытом аукционе на аренду этой недвижимости 4 сентября.

Административное здание и два недействующих цеха киевского завода "Радар" общей площадью 16 800 м. кв. ревитализируют с сохранением первоначального вида завода. Помещение сдали в аренду компании "Архитектурное бюро индивидуальных решений" на основании открытого аукциона, прошедшего 4 сентября. Целью реновации в компании видят сохранение исторической среды с качественно новым переосмыслением ее функционала.

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"Ревитализация, то есть обновление, превращение промышленной среды в активное публичное пространство, является логичным путем развития таких сооружений, как завод "Радар". Находясь в центре города, он имеет огромный потенциал стать креативным и IT-кластером, местом для обмена опытом и неожиданных коллабораций, особенно для молодого поколения. Сохранение исторической среды с качественно новым переосмыслением его функционала — вот наша первоочередная цель", — отметил Алексей Полетуха, генеральный директор "Архитектурного бюро индивидуальных решений" и строительной компании "НЕСТ".

Отмечается, что руководство завода "Радар" выставило на аукцион неиспользуемые помещения. Аукцион по передаче в аренду помещений был проведен с использованием электронной площадки, что исключает человеческий фактор и коррупционные факторы.

Завод "Радар" был основан в 1930 году и разместился в помещении бывшего котельного завода чешского концессионера Пауля. В советское время завод специализировался на производстве радиолокационных комплексов для самолетов и вертолетов, а также на изготовлении продукции гражданского назначения. В частности, в 1970-х годах здесь изготавливался известный на весь СССР катушечный магнитофон "Юпитер".

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