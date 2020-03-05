ЗАЗ начал тестовый выпуск новых моделей Lada

На Запорожском автомобилестроительном заводе продолжается процесс аудита автомобильного производства, который проводят потенциальные партнеры, одними из которых являются Groupe Renault.

Как рассказал пресс-секретарь Корпорации "Укравто" Дмитрий Скляренко, аудит предусматривает выпуск тестовых партий автомобилей, сообщает 061.

"Процесс аудита качества и производства, как такового, продолжается. Полученный результат (автомобили), что логично, поступают к дилерам. Но, как и ранее, каких-либо финальных договоренностей, которые бы позволили сказать о запуске производства, пока нет", — отметил Скляренко.

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Он добавил, что на данный момент о серийном производстве речь не идет.

В то же время, в некоторых СМИ появилась информация о выпуске на заводе трех моделей: Lada Vesta, Lada Xray и Lada Largus.

Ранее сообщалось, что Запорожский автозавод в 2019 году может начать сборку грузовых автомобилей на шасси МАЗ в рамках совместного производства с ОАО "Минский автомобильный завод" (Беларусь).

А также стало известно, что Запорожский автомобилестроительный завод в конце 2019 года намерен начать производство пригородных автобусов малого класса А09 на шасси Mercedes-Benz.