Збигнев Грутковски: "TeleTrade — это бренд, вызывающий доверие"

Представительства международного брокера TeleTrade в Варшаве и Вроцлаве открылись в 2011 году.

Директор польского представительства TeleTrade Збигнев Грутковски рассказывает о международном опыте работы компании, о ее ценностях и команде, о достижениях TeleTrade и получении статуса лидера индустрии.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Что для вас означает TeleTrade?

— Когда я думаю о компании с прочными традициями, честностью и уникальным подходом к клиенту, мне в голову приходит только TeleTrade.

Финансовая отрасль чрезвычайно специфична. С нашими клиентами мы должны построить уникальные отношения, основанные на доверии. Это бренд, пробуждающий доверие. Отсюда постоянно растущее число наших клиентов.

Мы работаем на рынке 25 лет, поддерживая инвесторов со всего мира. Поэтому TeleTrade у меня ассоциируется, в первую очередь, со стабильностью. История показывает, что мы были одними из немногих, кто в периоды кризиса продолжал создавать инвесторов, содействовал их развитию, укреплял и поддерживал их. На протяжении всего этого процесса мы сохраняем качество наших услуг на высочайшем профессиональном уровне.

А как насчет людей в вашей команде?

— Каждый член нашей команды — индивидуалист. Каждый привносит в TeleTrade уникальные умения и навыки.

Наша команда состоит из людей, имеющих особый уровень компетенций и профессионализма. Благодаря тому, что каждый из нас является специалистом в своей сфере, вместе мы предлагаем клиентам нечто большее, чем только менеджер, аккаунт-менеджер или аналитик.

На нашей стороне большой опыт, компетенции и ценности, которые наш клиент получает с самого начала сотрудничества. Наша команда — это создатели успеха, ежедневно выполняющие миссию TeleTrade, люди, полностью разделяющие ценности компании.

Каковы, по вашему мнению, самые большие достижения TeleTrade?

— Как TeleTrade мы получили множество наград, которыми гордимся и о которых рассказываем на нашем веб-сайте.

Я думаю, что самое ценное достижение, требующее упоминания, это успех компании на международных рынках. Без сомнения, на протяжении всего времени мы сосредоточены на том, чтобы оставаться первыми и быть лучшим выбором для клиентов. Без этого условия мы бы не получали тех наград, которые имеем.

На первое место мы ставим запросы клиентов и уникальные инструменты, которые могут эффективно удовлетворить эти запросы. Мы не могли бы говорить об успехе на рынке, если бы у нас не было клиентов и адекватных усилий с нашей стороны.

Что самое важное для клиентов TeleTrade?

— Думаю, когда клиенты начинают работать с нами, они получают весь пакет ценных свойств TeleTrade. Cложно указать на какой-то единственно важный фактор. Но если бы я действительно сосредоточился только на одном, то это была бы гибкость, адаптивность.

Благодаря адаптивности мы можем предложить нечто большее, чем только учетную запись и доступ к котировкам. Мы идём в ногу со временем и предлагаем кастомизированные решения, тем самым проявляем гибкость в отношении клиентов. Быть адаптивным, эластичным — значит находить себя и добавиться успеха в любых условиях.

Благодаря этому свойству мы можем обеспечить клиентам индивидуальный подход в удовлетворении их запросов, какими бы сложными они ни были.

Гибкость позволяет нам оставаться в авангарде и не стоять на месте. Мы можем быстро реагировать с помощью наших инструментов на все новые и новые запросы наших партнеров.

Если представить себе типичного клиента TeleTrade в Польше, то что это за человек?

— Портрет клиента TeleTrade в Польше меняется из года в год. Хотя мужчины по-прежнему остаются в лидерах, динамика численности трейдеров и инвесторов среди женщин более стабильна.

Средний возраст польских клиентов TeleTrade составляет от 40 до 42 лет. Это действительно мотивированные инвесторы, нацеленные на результат, активно участвующие в реализации и мониторинге инвестиций. Это люди, которые не боятся рисков и умеют эффективно их контролировать. Конечно, у них есть инвестиционный опыт.

На каких рынках работает TeleTrade?

— В спектре предложений от TeleTrade каждый найдет для себя подходящий инструмент.

Как лидеры отрасли мы обязаны предлагать лучшие решения. Благодаря CFD-контрактам, кроме рынка Форекс, наши клиенты имеют доступ к сырьевым товарам, акциям, индексам, металлам и криптовалютам.

Мы следим, чтобы наши решения соответствовали запросам наших клиентов. Новаторский подход TeleTrade к линейке инвестиционных решений и торговых инструментов нередко задает новые тенденции для всей отрасли.

Что значат для вас клиенты TeleTrade?

— Они, прежде всего, — яркие индивидуальности с разными увлечениями, взглядами и характерами. Их объединяет готовность быть финансово независимыми.

Я вижу в них амбициозных людей, которые хотят двигаться вперед, умело управлять своими финансами. Для них характерна твердая решимость в достижении своих целей. Это люди, с которыми сотрудничество находится на высшем уровне.

У нас общая цель. Бренд полностью соответствует ожиданиям клиентов благодаря последовательному удовлетворению их запросов.