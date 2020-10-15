Зеленая турбулентность: как альтернативная энергетика становится драйвером роста бизнеса

Как возобновляемая энергетика способна поменять бизнес и экономические модели?

Об этом Delo.ua рассказал Алексей Бадика, СЕО "Атмосфера" — международной группы компаний, дистрибьютор оборудования и технологий для возобновляемой энергетики.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Что случилось?

Зеленая энергетика в Украине никогда не получала столько медийного внимания как за последний год. И это точно не тот случай, когда не бывает плохой рекламы. Десятки политиков на сотнях больших и малых шоу запугивали зрителей многократным повышением тарифов в результате роста "зеленки". Многие журналисты тоже поспешили нарисовать картинку, в которой зеленая энергетика изображалась не более чем "олигархической схемой" и всячески демонизировалась. Даже те проблемы, которые появились в связи с некачественным запуском новой модели рынка электроэнергии приписывали зеленой генерации. Все эти тезисы быстро расходились — благо, в Украине "зрада" — один из наиболее ходовых товаров.

Украинская индустрия ВИЭ, в которую с 2010 года тысячи инвесторов вложили более 10 миллиардов евро, сперва, не уделила должного внимания этой политической кампании. В конце концов, энергетики отдают предпочтения заниматься своей работой, а не политикой. Но вскоре из-за заявлений политиков, многие девелоперы приостановили свои проекты, а от инвесторов все чаще было слышно "мы подумаем". А когда Правительство заговорило об "урезании" зеленых тарифов — стало понятно, что ситуация серьезная.

Следует отдать должное инвесторам — они были готовы договариваться с правительством. Тем более, что посредником в этом диалоге выступило Европейское Энергетическое Сообщество (EU Energy Community), членом которого является и Украина.

Но правительство, начиная с февраля, решило "ускорить" процесс переговоров с инвесторами в ВИЭ. Уже с марта уровень оплат по зеленому тарифу "вдруг" упал до 5-7%. Это как раз тот уровень оплат, когда не только отсутствует прибыль, но и собственники большинства электростанций уже просто не могли оплатить текущие расходы. Не удивительно, что в таких условиях бизнес паникует, особенно, когда использует заемный банковский капитал.

"Зеленый тариф — это всегда инструмент для запуска рынка возобновляемых источников энергии, который дает своеобразный первичный толчок, бум. И у нас он дал свой результат — мы впервые построили с нуля целую новую отрасль энергетики. Его использовали многие страны, в том числе такие чемпионы по ВИЭ как Германия. Но его нужно грамотно регулировать и своевременно внедрять более зрелые инструменты поддержки. Украинская власть не сделала это вовремя и взялась за кризисный менеджмент, при этом — очень грубо", — так характеризует ситуацию Алексей Бадика, собственник компании "Атмосфера".

Через 5 месяцев практически отсутствующих поступлений и жестких переговоров с Кабмином часть ВИЭ-бизнеса подписала Меморандум. Вторая не очень сопротивлялась — нужно было поскорее возобновить выплаты. Вскоре на основании Меморандума Верховная Рада приняла закон об урезании "зеленых" тарифов. Но на момент его вступления в силу, долг перед ВИЭ-генерацией составил уже 11 миллиардов гривен. Сейчас Кабмин и Парламент пытаются найти способ покрыть этот долг. Такое поведение государственных органов напугало инвесторов — как украинских так и иностранных. И многие уже поспешили окрестить такой поворот событий крахом рынка.

Кризис перегруппировки

Но пессимистично настроены отнюдь не все игроки рынка. "Сейчас на украинском рынке ВИЭ происходит перегруппирование, видим большие изменения. Конечно, изменения приводят к кризисам привычных бизнес-моделей. Но уже сегодня мы видим как появляется новое мышление нашего клиента, ему становятся интересны новые модели работы. Все больше бизнесов интересуются производством электроэнергии для себя, они начинают думать о ВИЭ в терминах собственной устойчивости к изменениям среды, повышения конкурентоспособности", — отмечает Алексей Бадика.

И действительно — украинские изменения такого рода на рынке возобновляемой энергетики отнюдь не уникальны. Многие страны переживали переформатирование ВИЭ-рынка, некоторые из них сопровождались жесткими конфликтами между государством и частными инвесторами. Ретроспективные изменения "зеленого" тарифа правительствами Испании, Италии, Чехии уже привели к десяткам судебных исков со стороны инвесторов. И многие вернули себе свои инвестиции, через европейские арбитражи, другие — подписали мировые, предложенные правительством. При этом, ВИЭ-рынки этих стран продолжали развиваться.

Конечно, хотелось бы чтобы украинское правительство действовало подобно португальскому, которое оперативно договорилось с инвесторами на взаимно выгодных условиях. А изменения политики поддержки "зеленых" были заблаговременными и прогнозируемыми, как например в Германии, где с 2000 года произошло 6 существенных изменений законодательства относительно ВИЭ, но все были прогнозируемыми и стали результатом диалога отрасли и политиков. И несмотря на то, что "зеленый" тариф в этой стране теперь могут получить только станции мощностью до 750 кВт, рынок ВИЭ расширяется и движется вперед. Ведь он отнюдь не сводится к самому "зеленому тарифу" — теперь в Германии параллельно с ним работают аукционы и самые разнообразные модели "самопотребления" электроэнергии.

Самое интересное, что рынки ВИЭ развиваются не только после того как страны уменьшают и урезают финансовую поддержку через "зеленый тариф". А даже там, где никогда и не было системы подобной украинской. Яркий пример — США, где все производители электроэнергии из ВИЭ напрямую конкурируют с угольной, атомной и газовой генерацией. И при этом 12,4% всей электроэнергии в США в первой половине 2020 года произвели именно из возобновляемых источников.

Секрет таких показателей в странах, где отсутствуют "зеленые" тарифы, достаточно прост — производство энергии из ВИЭ уже давно конкурирует с устаревающей ископаемой генерацией. А поддержка от правительств разве что ускоряет этот процесс, но уже давно не является его причиной.

"Уже в 2030 году треть новых солнечных электростанций будет строиться на крышах и землях клиентов. То есть, каждый третий солнечный киловатт*час будут производить потребители. Это — прогноз крупнейшего аналитического центра Bloomberg New Energy. Компания "Атмосфера" этот прогноз уже видит на рынке и реализует в своей работе. Многие наши клиенты уже приходят с проектами ВИЭ-генерации под собственные нужды безо всякого "зеленого тарифа". Для бизнеса возможность долгосрочно уменьшить свои операционные затраты — более чем весомый аргумент, особенно если он работает на высококонкурентном рынке", — делится размышлениями Алексей Бадика.

В этом контексте интересным будет пример Австралии — той самой страны, в которой Илон Маск развернул свою знаменитую накопительную систему за 100 дней. Каждый 5-ый дом в этой стране оснащен собственной солнечной электростанцией, а уже в 2018 году 21% всей электроэнергии в стране производилось из ВИЭ. Но что самое примечательное — мощность крышных СЭС почти в 3 раза превышает мощность наземных. Будущее, где потребитель является важной частью производства ВИЭ, уже наступило в Австралии. И скоро начнет проявляться и в Украине.

...даже в Украине

Бизнес центр в Одессе — яркий пример использования солнечных электростанций для собственного потребления. Установленная на крыше электростанция пиковой мощностью в 100 кВт, работает исключительно на собственное потребление.

"Пиковые нагрузки нашего бизнес центра приходятся на светлое время суток: активность арендаторов, лифтов и другого оборудования приходится на светлое время суток. Как раз тогда, когда работает наша солнечная электростанция. Установка станции позволила нам возместить 15% энергопотребления здания. А чистая годовая экономия по использованию СЭС порядка 300 тысяч грн", — говорит Дмитрий Дрозд, совладелец бизнес-центра в Одессе.

Если сравнить затраты этого бизнес-центра на электроэнергию с другими потребителями в центре Одессы, то получается ощутимая экономия в 5-6% на каждом кВт*ч электроэнергии по сравнению со стандартными тарифами. Еще один нюанс — цена электричества из крышной СЭС никак не зависит от государственной политики и не зависит только от грамотности подрядчика.

Станция запроектирована и рассчитана таким образом, что отпала необходимость использовать аккумуляторы, и это существенно удешевило стоимость проекта. Поэтому вся выработанная энергия сразу же потребляется на месте, в самом здании. А поскольку перетоки в сеть общего пользования отсутствуют, сама собой отпала необходимость оформлять СЭС для "зеленого" тарифа или долго согласовывать технические детали с монополистами.

По словам Дмитрия, возврат инвестиций от установки СЭС первоначально ожидался в течение семи лет. Но исходя из опыта эксплуатации и прогнозного роста цен, он предположил, что станция окупится на год или два быстрее.

Драйверы роста

Одесский бизнес-центр — отнюдь не единственное украинское предприятие, инвестирующее в СЭС для собственного потребления. Многие отели, заправки, производства по всей стране уже воспользовались преимуществами возобновляемых источников энергии безо всякого "зеленого тарифа". Их собственники понимают важность уменьшения операционных затрат и создания точек стабильности для устойчивости своего бизнеса.

И драйверы роста таких проектов задаются совсем не украинской экономической реальностью, а глобальными трендами. Примеров предприятий, которые устанавливают себе крышные СЕС без государственного стимулирования — огромное количество и в ЕС, и в США, и во многих азиатских странах. Зеленая децентрализованная энергетика давно стала доступным и практическим решением, которое повышает конкурентоспособность и устойчивой бизнеса и делает нашу планету чище с каждой новой "солнечной" крышей. И украинский рынок вполне уверенно идет в том же направлении.