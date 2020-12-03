Зеленский подпишет закон о речном транспорте как можно скорее — ОП

Офис президента приветствует принятие Верховной Радой закона о внутреннем водном транспорте и подготовит его на подпись Владимиру Зеленскому в кратчайшие сроки. Об этом говорится в сообщении офиса в Facebook.

"Это действительно историческое решение, которое является важной составляющей соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Кроме того, имплементация закона позволит либерализовать пользование нашими внутренними водами и перенести часть грузовых перевозок в реки. Таким образом государство сохранит от разрушения автодороги и сэкономит деньги на их ремонт", — говорится в нем.

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В ОП при этом отмечают, что речные перевозки являются самым дешевым и самым экологичным видом транспортировки.

"Знаково, что закон был доработан с учетом предложений представителей отрасли. Как ожидается, его реализация будет способствовать не только увеличению грузопотока до 30 млн тонн в год, но и стимулировать развитие судостроительной отрасли. Кроме того, оживятся пассажирские перевозки по рекам", — сказано в сообщении.

В Офисе президента также заявили, что как можно быстрее отработают этот закон для подписания главой государства.

Напомним, ранее в компании "Нибулон" выразили недовольство принятым законом о внутреннем водном транспорте, призвав Зеленского не подписывать его.