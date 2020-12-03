Транспорт 50 минут назад

Зеленский подпишет закон о речном транспорте как можно скорее — ОП

В офисе назвали принятие закона о речных перевозках историческим

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента
Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента

Офис президента приветствует принятие Верховной Радой закона о внутреннем водном транспорте и подготовит его на подпись Владимиру Зеленскому в кратчайшие сроки. Об этом говорится в сообщении офиса в Facebook.

"Это действительно историческое решение, которое является важной составляющей соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом. Кроме того, имплементация закона позволит либерализовать пользование нашими внутренними водами и перенести часть грузовых перевозок в реки. Таким образом государство сохранит от разрушения автодороги и сэкономит деньги на их ремонт", — говорится в нем.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Читайте также:
Почему при перевозке грузов не используется потенциал украинских рек

В ОП при этом отмечают, что речные перевозки являются самым дешевым и самым экологичным видом транспортировки.

"Знаково, что закон был доработан с учетом предложений представителей отрасли. Как ожидается, его реализация будет способствовать не только увеличению грузопотока до 30 млн тонн в год, но и стимулировать развитие судостроительной отрасли. Кроме того, оживятся пассажирские перевозки по рекам", — сказано в сообщении.

В Офисе президента также заявили, что как можно быстрее отработают этот закон для подписания главой государства.

Напомним, ранее в компании "Нибулон" выразили недовольство принятым законом о внутреннем водном транспорте, призвав Зеленского не подписывать его.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Укрзализныця" обещает вернуть граненые стаканы в подстаканниках после карантина
"Укрзализныця" обещает вернуть граненые стаканы в подстаканниках после карантина
"Укроборонпром" в 2021 году планируют ликвидировать
"Укроборонпром" в 2021 году планируют ликвидировать
Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА
Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. "Большая стройка" в приближении: как старые схемы бьют по проекту президента

  3. Отсрочка РРО для ФОПов: что меняет новый закон и как к этому относится бизнес

  4. "Укроборонпром" возглавил Юрий Гусев: что о нем известно

  5. Китай обложил украинские товары более высокими пошлинами, чем Украина китайские — Качка

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...