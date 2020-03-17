"Зеонбуд" развенчал мифы о покрытии цифровой сети в Украине

На фоне проблем с кодированием украинскими телеканалами программ на спутнике, началась очередная волна разбирательств с покрытием цифровой сети Т2. Об этом сообщает пресс-служба "Зеонбуд", передает Liga.net

Разнобой мнений впечатляет — от 50 до 95%, а 2 марта член Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики установила антирекорд, заявив, что покрытие в Волынской области меньше 30%.

К сожалению, за последние пять лет так никто и не захотел вникнуть в суть вопроса. Лозунги, громкие и бездоказательные заявления в СМИ, десятки заседаний различных рабочих групп и комитетов, но никто не желает смотреть карты покрытия, анализировать расчеты и результаты измерений, вести профессиональную дискуссию. Если нас и приглашают в высокие кабинеты, то только для того, чтобы дать очередное невыполнимое указание, которые, чаще всего, фактически противоречат интересам информационной безопасности страны.

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Поэтому, мы видим единственным выходом из ситуации — публичный анализ покрытия цифровой сети в СМИ.

Начнем с аргумента, который высокие чиновники сейчас считают неоспоримым, а именно — звонки телезрителей после кодирования спутника о том, что они не могут подключиться к сети Т2 из-за отсутствия сигнала. Бывший министр Бородянский так и заявил: "Кодирование каналов выявило проблему, в Украине нет полного покрытия Т2".

Но на самом деле, покрытие Т2 никакого отношения не имеет к этим проблемам у телезрителей. Потому, что из 4,5 млн. домохозяйств, которые смотрят спутниковое ТВ, более трех миллионов проживают в многоэтажной застройке, которая не приспособлена для индивидуального приема программ с эфира. Радиоволны не могут проходить сквозь высотные здания. Даже если ваш дом находится в зоне уверенного приема, а окна вашей квартиры выходят на противоположную сторону от передающей станции или впереди стоит другая многоэтажка, то сигнал принять невозможно. Именно поэтому в СССР для приема с эфира все многоэтажки были оборудованы домовыми системами коллективного приема, а общая антенна стояла на крыше. Но эти системы давно демонтированы. Вот и оказались 3 млн. домохозяйств заложниками непродуманных решений. Но тогда, извините, причем здесь покрытие сети Т2?!

Теперь о "вечной" теме — процент покрытия цифровой сетью. Пять лет пустых разговоров, когда точку можно поставить за два дня. И за 2 дня не фигурально, а фактически.

Главная проблема — это наличие нескольких карт покрытия. Есть карта от "Зеонбуд" и карта неизвестного происхождения у РНБО. Мы предложили провести контрольные измерения и уже за сутки будет понятно, какая из карт соответствует реальному покрытию сети, но наши предложения не принимаются, хотя даже на первый взгляд очевидно, что карта РНБО выполнена не профессионально, такие карты специалистами з радиочастотного планирования насмешливо называют "кружочки".

Ниже мы публикуем нашу карту покрытия цифровой сети, очень хотелось бы чтобы и РНБО опубликовало свою карту или предоставило нам. Тогда мы сможем ее проанализировать и донести читателям результаты.

В тоже время, есть еще одна карта, которая выполнена высококвалифицированными специалистами из Центра радиочастот. На последнем заседании рабочей группы при РНБО руководитель Центра радиочастот показал эту карту и заявил, что по их расчетам сеть Т2 покрывает не менее 90% территории страны. Но это означает, что покрытие населения еще больше, потому что сеть в первую очередь охватывает территории с максимальной плотностью населения. Как ни странно, но и это заявление, и карта от Центра радиочастот были проигнорированы чиновниками.

Тогда мы предложили еще более простой метод определения объективности карт покрытия. Достаточно в течение часа провести анализ результатов измерений покрытия в Волынской области, где все "эксперты" и их карты утверждают, что там покрытие сети Т2 не более 60%, а "Зеонбуд" – не менее 95%.

Четыре месяца в 2018 году несколько выездных бригад Центра радиочастот проводили очень детальное измерение покрытия цифровой сети в Волынской области, но результаты этих измерений так и не стали предметом анализа и выводов.

К сожалению, рабочая группа при СНБО отказалась слушать анализ этих измерений, несмотря на то что мы готовы были предоставить все необходимые материалы. Поэтому предлагаем читателям самостоятельно оценить результаты этих измерений.

Анализ покрытия Волынской области

На слайде 1 отражены графические результаты измерений Центра радиочастот. Шесть цветных пятен — это зоны покрытия шести передающих станций, которые расположены в области.

На слайде 2 — мы объединили эти шесть зон в одну общую, она обозначена "зеленым" цветом. По измерениям Центра радиочастот в этой зоне есть уверенный прием сигнала сети Т2. Вне приема — три зоны, пронумерованы 1, 2 и 3.

Зона 1 гарантировано покрывается передатчиками из Ровенской области (это видно на слайде 3, где "красный" цвет — там есть сигнал). Центр радиочастот не учел их только потому, что от каналов-заказчиков было задание измерить передатчики только Волынской области.

Таким образом, фактически вне покрытия остаются только зона 2 и 3. С помощью программы Google Earth определяем их площадь — 8% территории области, где проживает 4% населения, так в приграничных районах плотность населения меньше, чем в среднем по области. Таким образом, по измерениям Центра радиочастот покрытие сети Т2 в Волынской области составляет 92% территории и 96% населения, а не 60%, как утверждают "эксперты".

Но по нашей карте и в зоне 3 есть покрытие, а зона 2 значительно меньше. Поэтому мы отправили бригаду специалистов в Волынскую область, где они провели измерения в 9 точках в этих зонах (на слайде 1 пронумерованы 1-9). Было зафиксировано, что во всех точках есть прием программ цифровой сети. Есть протоколы измерений и координаты этих точек, все желающие могут перепроверить.

Как видите, проведение такого анализа не потребовало много времени. И это не наше голословное утверждение, это результаты измерений, выполненных государственным предприятием "Украинский государственный центр радиочастот". У нас только вопросы — почему в течение 2 лет никто не хочет слушать эту объективную информацию? И на каком основании высокие чиновники и "независимые" эксперты говорят о покрытии цифровой сети в 60 и даже 30%?

И еще результаты одного анализа.

Мы проанализировали приграничные районы с Россией. Определили территорию, где нет приема сети Т2 (из-за особенностей рельефа), но теоретически возможен прием российского телевидения. Выбрали населенные пункты в этих зонах и посчитали количество домохозяйств, принимающих ТВ с эфира. Получилось всего 4 305 домохозяйства на 2 тысячи километров границы. И это теоретический максимум, если бы Земля имела идеально ровную поверхность. Но большинство этих населенных пунктов расположено в низинах, поймах рек или водоемов, поэтому даже эта цифра сильно завышена. То есть, проблема есть, но она совершенно другого масштаба, чем о ней говорят и очевидно, что ее вполне возможно решить в индивидуальном порядке.