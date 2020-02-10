Женские духи: такие разные ароматы

Любые женские духи представляют собой смешение нескольких ароматов. Благодаря правильному сочетанию разных экстрактов растений и эфирных масел получается оригинальная композиция с высокой стойкостью запаха. Кроме вышеперечисленных компонентов, в составе есть также вода и спирт. Приобрести качественную парфюмерию от известных брендов можно на сайте https://parfumcity.com.ua/ . В интернет-магазине Parfum City представлены ароматы от производителей из разных стран. Кроме духов, здесь есть туалетная и парфюмированная вода, а также одеколон. Они различаются концентрацией ароматических веществ в составе.

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Сырье для духов

Сегодня для создания оригинальных ароматов используют самое разное сырье. Всего насчитывается более 300 различных веществ, которые могут быть применены в композиции. Компоненты могут быть как натуральными, так и синтетическими. У них может быть растительное либо животное происхождение. Часто в состав парфюма включают еще и разнообразные продукты химической промышленности. Обычно исходным продуктом здесь также являются растения, которые обрабатываются при помощи современных технологий и веществ.

Для производства духов чаще всего используется натуральное растительное сырье. Для этого применяются как лепестки или бутоны, так и корни, стебли и плоды. Каждая часть растения имеет свой особенный запах. Парфюмеры обычно предпочитают использовать травы, которые относятся к эфироносам. Из них можно получить масло, которое является важным компонентом духов.

Преимущества духов

К плюсам такой парфюмерной продукции можно отнести их стойкость. Некоторые изделия способны издавать аромат даже через 12 часов после нанесения. Это достигается за счет высокой концентрации ароматических веществ в конечном продукте. Составляющая в виде эфирных масел в подобном парфюме может варьироваться от 18 до 30%. Ее добавляют в чистый спирт.

Стоимость настоящих духов не может быть низкой. Однако она окупается продолжительным пользованием, ведь для нанесения на тело и благоухающего шлейфа потребуется всего пара капель в день. Аромат такого парфюма имеет много граней. Глубокие и легкие ноты сочетаются и перемешиваются друг с другом, как в калейдоскопе. Оригинальным считается не только их запах, но и упаковка. Производители обычно стараются создать уникальную и привлекающую внимание тару для своего творения.