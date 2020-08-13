Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" представляет рейтинг лучших работодателей страны

В "мирное" время инвестиции в корпоративные модели управления не казались такими обязательными. Теперь же в условиях бессрочного карантина именно те компании, которые в свое время вкладывали в сотрудников, развитие внутреннего предпринимательства, в образование персонала, имеют больше всего шансов остаться на рынке.

Отрадно, что постепенно в списке лучших работодателей становится все больше компаний, выросших именно в Украине. Это означает, что у нас зарождается собственная бизнесовая история, которая прошла кризисную апробацию и избавилась от лишнего мусора из переводных учебников по корпоративному управлению.

Рейтинг "Бренд работодателя" формировался из трех оценок: голосования читателей на сайте Delo.ua (20%), экспертного жюри (60%) и редколлегии (20%).

В лонг-лист вошло более 140 компаний. Эксперты и редколлегия оценивали позиционирование компании на рынке труда, продвижение привлекательного образа работодателя. Редколлегия при оценке также учитывала репутацию компании, финансовую платежеспособность, программы социальной ответственности, наличие образовательных программ для развития сотрудников.

Больше всего в рейтинге компаний из сферы ритейла, пищевой промышленности и телекоммуникаций. Украинских компаний — 19, компаний с иностранными инвестициями — 6.

Более 3,5 тыс. сотрудников работают в "Киевстар" по всей Украине. В компании действует система беспрерывного обучения и повышения квалификации, поощрения и продвижения сотрудников.

Есть также LearningUp — еженедельная программа открытого обучения в форме аудиторных тренингов, мастер-классов и вебинаров с использованием внутренней экспертизы.

У 40% сотрудников гибкий рабочий график. Те, кто работает дистанционно, делают это через специальную систему "Виртуальный офис".

В "Метинвест" очень внимательно относятся к здоровью сотрудников: регулярно проводят медосмотры и следят за комфортными условиями работы. Каждому сотруднику оформляется полис добровольного медицинского страхования.

Для специалистов до 35 лет действует программа "Молодые лидеры". Она дает молодым сотрудникам возможность получить новые знания, а также предложить свои проекты по решению производственных задач. После презентации своих достижений топ-менеджменту компании молодой управленец может рассчитывать на повышение.

В компании активно реализуют программу по строительству внешнего и внутреннего HR-бренда. Среди таких проектов сотрудничество с профильными вузами, общие проекты с Малой академией наук, продвижение бренда работодателя в соцсетях, сотрудничество с кадровыми сайтами, съемки HR-роликов, а также мероприятия для сотрудников компании и их детей.

В "Фармак" работает программа кадрового резерва. Она помогает сотрудникам с высоким потенциалом занять управленческие позиции в компании. В 2019 году более 84% руководящих должностей было закрыто внутренними кандидатами.

По данным исследования Best Employer Survey, которое ежегодно проводят специалисты аудиторской компании EY Ukraine, ДТЭК вошел в список лучших работодателей Украины.

В компании работает выверенная политика компенсаций, льгот и социальной защиты. Внедрена система материального стимулирования и нематериальной мотивации сотрудников. Наиболее перспективные работники становятся участниками программы "Кадровый резерв" и "ТОП-50".

Получить новые знания персонал компании может в Академии ДТЭК, которая была признана лучшим корпоративным университетом страны.

Во время сезонных работ количество сотрудников достигает почти 10 тыс. человек. Подавляющее большинство работников — это персонал, который обеспечивает производство продукции в различных регионах присутствия компании.

Каждый линейный работник имеет возможность сделать свой вклад в работу компании с помощью программы "Фабрика идей". Так, одна из идей работника регионального предприятия помогла компании сэкономить около 1 млн грн. В компании убеждены, что таких идей будет еще много, поэтому подключают к командной работе не только руководителей, но и сотрудников из регионов.

McDonald's в Украине активно инвестирует в развитие талантов: компании удалось сформировать команду почти из 10 тыс. человек, причем из них только 100 человек — сотрудники офиса. Основная же часть сотрудников работают непосредственно с клиентами в 92 ресторанах по всей Украине.У компании есть своя концепция "Комфорт за прилавком", которая помогает сотрудникам эффективно работать. Например, в каждом ресторане есть комната для отдыха и обеда, а также душевая кабина. Кроме того, компания заботится о таких вещах, как униформа. Для служебной одежды специально разрабатывают модный дизайн и подбирают качественные ткани.

АЗК ОККО насчитывает более 400 заправок по всей Украине. Для сотрудников компании созданы интерактивные дистанционные курсы, тренинги, командные бизнес-игры, для работников АЗК действует программа "Карьерный лифт".

В компании внедрена программа бесплатного медицинского страхования — каждый сотрудник застрахован на сумму 100 тыс. грн.

Действуют специальные скидки в национальной программе лояльности Fishka, иногородним компенсируют оплату жилья, есть внутренние бесплатные курсы английского.

В центральном офисе, во Львове, по принципу детского сада работает комната "Грифончики", чтобы сотрудники с маленькими детьми могли комфортно совмещать семью и работу.

Корпорация активно инвестирует в развитие персонала. С 2003 по 2017 год открыто четыре образовательных центра АТБ: в Днепре, Киеве, Одессе и во Львове. Обучение и повышение квалификации в них проходят районные руководители сети, управляющие магазинами, их заместители и администраторы.

Компания всегда делает акцент на традиционной схеме карьерного продвижения, когда рядовые сотрудники, пришедшие на позицию продавцов, вырастают до должности администратора или управляющего магазином.

Основной подход в обучении и развитии в компании выглядит так: 10% — это теоретическое обучение, 20% — обучение внутренними менторами, а 70% — это обучение без отрыва от производства, непосредственно в проектах, в кросс-функциональной работе.

Большое внимание уделяют построению культуры Coaching based culture, используя коучинг и менторинг как базовые и обязательные элементы управления и развития.

Чтобы помочь талантливым выпускникам вузов начать управленческую карьеру, в компании создана Программа развития будущих лидеров Coca-Cola — Rise Management Trainee.

В РГК построена собственная система развития сотрудников, в основу которой заложены принципы открытости и инноваций. Она включает в себя программы для линейного персонала, среднего звена и для топ-менеджмента. Созданы 2 центра обучения и развития, в основе которых концепция беспрерывного обучения micro learning, которая обеспечивает постоянное совершенствование специалистов. Программы МВА с ведущими национальными бизнес-школами позволяют формировать кадровый резерв менеджеров и развивать внутреннее лидерство.

В новых карантинных условиях сеть запустила серию видеоуроков "Скорая психологическая помощь" для поддержки своих сотрудников. В коротких роликах эксперты дают советы, как справиться с психологической нагрузкой на работе в условиях эпидемии коронавируса.

Психологи проекта также рассказывают, как построить положительную коммуникацию с коллегами и клиентами, как снизить уровень напряжения в коллективе и поддержать членов своей семьи, которые также работают в условиях карантина.

Ежегодно в компании проводят 1-2 набора на трехмесячную оплачиваемую стажировку для студентов выпускных курсов. После окончания обучения 80% стажеров становятся штатными сотрудниками. Годовая текучесть персонала по предприятиям холдинга составляет в среднем 6-8%.

В компании уверены, что лучшим кандидатом на открытую менеджерскую вакансию может быть только внутренний кандидат. Но за ситуацией на рынке труда в Roshen также следят. С 2018 года на предприятии работает внутренняя партнерская программа "Порекомендуй кандидата": тот, кто приводит потенциального сотрудника, получает вознаграждение.

Телекоммуникационный гигант даже в работе с персоналом использует свою сетевую компетенцию. Так, была создана корпоративная соцсеть "Простор", где сотрудники могут обсуждать как служебные, так и личные вопросы. Именно здесь, уверяют в компании, рождаются идеи новых сервисов, обсуждаются проекты, решаются сложные задачи, распространяются новости, фото и видео.

В компании на постоянной основе работает программа индивидуальных и командных тренингов, мастер-классов, аналитических сессий, бизнес-игр и хакатонов. Все это инструменты по воспитанию перспективных сотрудников в отраслевых лидеров.

Сеть Eldorado насчитывает более 130 магазинов по всей Украине. В компании работает около 5 тыс. человек, 800 из них — более пяти лет. Возраст сотрудников Eldorado в среднем до 30 лет.

Обучение персонала проходит на специальных внутренних тренингах, в том числе с привлечением внешних экспертов. В среднем каждый сотрудник проходит 20 обучающих мероприятий в год. За прошлый год более 180 человек стали участниками этих тренингов.

Попав на работу к крупнейшему производителю курятины, вы попадаете под ее корпоративное крыло. Компания предоставляет льготное питание, обеспечивает служебным жильем, трансфер на работу и с работы, а также гарантирует отпуск по уходу за ребенком до трех лет. В МХП действуют учебные и развивающие программы для персонала, а также работают штатные психологи.

Для потенциальных сотрудников в компании действует программа "МХП СТАРТ", цель которой — рекрутинг выпускников вузов. Став участником программы, потенциальный сотрудник компании сможет выбрать себе стезю карьерного совершенствования.

Производственные мощности компании представлены двумя заводами: "Данон Днепр" (Херсон) и "Данон Кремез" (Кременчуг). В период пандемии компания направила усилия на внедрение комплекса эффективных мер для обеспечения безопасности всех сотрудников. Меры предусматривали удаленную работу для большинства офисных работников, а также повышенные санитарно-гигиенические меры и надзор на производстве. Компания активно поддерживала социальный проект помощи медицинским работникам, поставляя продукты питания и средства защиты в больницы Киева, Херсона и Кременчуга.

Средний возраст сотрудников — 34 года. В компании делают ставку на внутренних кандидатов. Ежегодно более 200 сотрудников получают повышение, а в среднем 30 руководящих вакансий закрывается внутренними специалистами. Кадровый резерв и сотрудники с высоким потенциалом проходят дистационное обучение в Центре развития карьеры.

Для выпускников вузов, желающих попасть в команду крупнейшей дистрибьюторской компании страны, в TEDIS Ukraine работает проект "Студенческая программа". С ее помощью молодые специалисты смогут легко адаптироваться к будущей работе.

После введения карантина в компании появился оперативный штаб, работающий в режиме 24/7. Среди принятых антикризисных решений — организация удаленной работы более чем для 2500 офисных работников "Сильпо", закупка средств индивидуальной защиты для персонала всех 259 магазинов сети, изменение процедуры рекрутинга (первое собеседование с соискателем проводится онлайн).

Кроме того, пришлось изменить график открытия и закрытия ряда супермаркетов, чтобы подстроиться под новые транспортные ограничения. Некоторых сотрудников временно перевели в магазины ближе к дому, чтобы они могли добраться на работу пешком.

WOG активно работает над развитием своего персонала: создает новые образовательные программы и новые формы обучения. Это, например, блоки по 5-15 минут, которые можно просмотреть на экране смартфона.

Ввиду коронавируса в компании перестроили все обучающие программы и сделали их доступными онлайн, таким образом помогая сотрудникам осваивать микронавыки и делая процесс обучения точечным и оперативным.

В "Дата груп" работает программа "Кадровый резерв", которая позволяет сотрудникам планировать и строить карьеру. Каждый имеет доступ к порталу дистанционного обучения, где может самостоятельно выбирать вектор развития и проходить обучение в удобное для него время.

В компании открыты к работе с молодыми специалистами. Ежегодно сотрудники делятся опытом, знаниями и актуальными навыками со студентами-практикантами из профильных вузов. Наиболее способные и талантливые из них становятся частью команды "Датагруп".

В компании функционирует корпоративная служба психологической поддержки персонала. Психологи ежедневно консультируют работников онлайн. Ежемесячно проводятся лекции о поддержке психоэмоционального состояния. Для помощи в самых сложных жизненных обстоятельствах есть благотворительный фонд взаимопомощи StarLight Hope.

В StarLightMedia действует корпоративная программа поддержки родительства с широким спектром услуг — от бесплатных курсов по подготовке к родам и льгот на лабораторные исследования для будущих мам до организации домашнего рабочего места с полным техническим обеспечением.

Укргазбанк, позиционирующий себя экологическим банком, много внимания уделяет экотеме. Компания поддерживает экологические инициативы: сотрудники принимают активное участие в конференциях по зеленой энергетике и охране окружающей среды.

В банке уже второй год работает система мотивации персонала, которая помогает повышать его вовлеченность и эффективность работы. Управленческие должности в банке стараются закрывать внутренними кандидатами.

Корпоративная идеология в компании построена на принципе Care to Dare. Так в компании называют свод правил, согласно которым каждый сотрудник заботится о других, о бизнесе и чувствует заботу о себе. Благодаря этому члены команды не боятся рисковать и реализовывать свой предпринимательский талант.

Больше 300 сотрудников сети учатся по специально составленному плану. Сейчас такая активность позволяет 72% управленческих вакансий в компании заполнять из кадрового резерва.

В 2014-2019 годах VARUS стал лауреатом Retail Awards как лучшая сеть супермаркетов Днепра и Кривого Рога.

В компании культивируется неформальное общение и открытость новому. Традиционно проводятся корпоративные праздники. Спортивную форму сотрудники поддерживают в корпоративном беговом клубе. Летом проводятся велодни, сплавы на каяках, а также соревнования по страйкболу.

В торговой сети существует система вознаграждения для тех, кто приводит работать своих друзей. В VARUS отмечают, что каждый сотрудник может рассчитывать на карьерный рост. Для работников магазинов предусмотрены обеды за счет компании. Любой вопрос сотрудникам поможет решить специально созданный бот в Viber.

С 2018 года в компании функционирует комплексная программа EVP (employee value proposition) — ценностное предложение работодателя. В ней шесть классических пунктов: обучение, система мотивации и вознаграждения, карьерное развитие, компенсационный пакет, участие в социальных инициативах и корпоративная жизнь.

Для обучения в компании запустили Education Lab — внутренний образовательный хаб, куда каждый сотрудник может подать заявку на кросс-обучение. К примеру, финансист может получить знания по диджитал-менеджменту по индивидуальной или групповой программе.