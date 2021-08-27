Золотые кулоны и их отличия от подвесок и медальонов

Кулон — это овальное или круглое украшение на шнурке либо на цепочке. Для создания такого изделия используют разные металлы. Наиболее популярны модели из золота.
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Из истории золотых кулонов
Ещё пещерные люди украшали свои шеи. Они использовали кору, зубы диких животных, камни и прочие органические артефакты, которые были надеты на шнуры из кожи. В те времена подобные украшения выполняли только защитную функцию.
Уже в Древнем Египте кулоны начали выполнять декоративную функцию. Владелец такого изделия мог продемонстрировать окружающим личный статус. Члены семей фараонов выбирали шейные подвески из керамики с собственными инициалами и портретами.
Спустя время кулоны начали создавать из золота и серебра. Покупатели стали активно приобретать именные модели. Во времена поздней готики золотые кулоны почти вытеснили броши. Такое украшение стали выбирать преимущественно женщины, а причиной тому стала мода на декольте.
Золотой кулон, подвеска, медальон: в чём разница?
Из каталога Gold.ua можно выбрать не только кулон, но и подвеску, а также медальон. Важно понимать, чем эти изделия отличаются друг от друга. Рассмотрим эти отличия.
Кулон:
- предназначен для ношения на шее;
- надевается на цепочку или шнурок один;
- используется преимущественно женщинами;
- создаётся из золота и иных драгоценных металлов.
Подвеска:
- есть вариант для женщин и мужчин;
- на цепочку или шнур может быть надето сразу несколько изделий;
- прикрепляется к различным вещам (очки, сумка, пояс, браслет);
- может быть изготовлена из любого материала.
Медальон:
- утончённая плоская коробочка с откидной крышкой;
- хранит память о человеке, которого по какой-то причине нет рядом (внутри может быть фото, какой-то особый предмет);
- признан романтическим символом (рекомендуется дарить на помолвку, годовщину свадьбы, День святого Валентина и иные подобные праздники).
Какие бывают кулоны из золота?
Золотые кулоны доступны в самых разных исполнениях, что позволяет каждому желающему подобрать оптимальный вариант. В продаже представлены модные дизайнерские варианты, классические, этнические и тематические версии. Можно приобрести ювелирное украшение растительной или анималистической тематики: в виде какой-то буквы, предмета, символа профессии и пр. Также есть защитные изделия: подкова, элемент фэн-шуя, фрагмент языческого орнамента, знак зодиака и др.
Кулон может иметь не только овальную или круглую форму. Также доступны модели в виде иных геометрических фигур: треугольники, пятиугольники, квадраты, прямоугольники.
Дельные советы
Золотой кулон подчёркивает зону декольте. Его можно носить в любом возрасте, причём и вечером, и днем. Чтобы украшение смотрелось на теле достойно, следует соблюдать некоторые правила.
Вне зависимости от того, как выглядит украшение, его лучше носить на утончённой цепочке. Спортивные и массивные модели аккуратно смотрятся на коротком шнуре. Не стоит одновременно сочетать кулон, подвеску и медальон, поскольку это выглядит вульгарно и неэстетично. Дополнительно подбирая кольца, серьги, браслет, нужно помнить о чувстве меры и о стиле, а также о том, какая одежда будет надета.