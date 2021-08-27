Золотые кулоны и их отличия от подвесок и медальонов

Кулон — это овальное или круглое украшение на шнурке либо на цепочке. Для создания такого изделия используют разные металлы. Наиболее популярны модели из золота.

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Из истории золотых кулонов

Ещё пещерные люди украшали свои шеи. Они использовали кору, зубы диких животных, камни и прочие органические артефакты, которые были надеты на шнуры из кожи. В те времена подобные украшения выполняли только защитную функцию.

Уже в Древнем Египте кулоны начали выполнять декоративную функцию. Владелец такого изделия мог продемонстрировать окружающим личный статус. Члены семей фараонов выбирали шейные подвески из керамики с собственными инициалами и портретами.

Спустя время кулоны начали создавать из золота и серебра. Покупатели стали активно приобретать именные модели. Во времена поздней готики золотые кулоны почти вытеснили броши. Такое украшение стали выбирать преимущественно женщины, а причиной тому стала мода на декольте.

Золотой кулон, подвеска, медальон: в чём разница?

Из каталога Gold.ua можно выбрать не только кулон, но и подвеску, а также медальон. Важно понимать, чем эти изделия отличаются друг от друга. Рассмотрим эти отличия.

Кулон:

предназначен для ношения на шее;

надевается на цепочку или шнурок один;

используется преимущественно женщинами;

создаётся из золота и иных драгоценных металлов.

Подвеска:

есть вариант для женщин и мужчин;

на цепочку или шнур может быть надето сразу несколько изделий;

прикрепляется к различным вещам (очки, сумка, пояс, браслет);

может быть изготовлена из любого материала.

Медальон:

утончённая плоская коробочка с откидной крышкой;

хранит память о человеке, которого по какой-то причине нет рядом (внутри может быть фото, какой-то особый предмет);

признан романтическим символом (рекомендуется дарить на помолвку, годовщину свадьбы, День святого Валентина и иные подобные праздники).

Какие бывают кулоны из золота?

Золотые кулоны доступны в самых разных исполнениях, что позволяет каждому желающему подобрать оптимальный вариант. В продаже представлены модные дизайнерские варианты, классические, этнические и тематические версии. Можно приобрести ювелирное украшение растительной или анималистической тематики: в виде какой-то буквы, предмета, символа профессии и пр. Также есть защитные изделия: подкова, элемент фэн-шуя, фрагмент языческого орнамента, знак зодиака и др.

Кулон может иметь не только овальную или круглую форму. Также доступны модели в виде иных геометрических фигур: треугольники, пятиугольники, квадраты, прямоугольники.

Дельные советы

Золотой кулон подчёркивает зону декольте. Его можно носить в любом возрасте, причём и вечером, и днем. Чтобы украшение смотрелось на теле достойно, следует соблюдать некоторые правила.

Вне зависимости от того, как выглядит украшение, его лучше носить на утончённой цепочке. Спортивные и массивные модели аккуратно смотрятся на коротком шнуре. Не стоит одновременно сочетать кулон, подвеску и медальон, поскольку это выглядит вульгарно и неэстетично. Дополнительно подбирая кольца, серьги, браслет, нужно помнить о чувстве меры и о стиле, а также о том, какая одежда будет надета.