Эксклюзив

Чем руководитель "1+1 медиа" помог адептам виртуальной реальности WeAR

  02 февраля 2017, 13:00
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Встреча с ментором Александром Ткаченко помогла Дарье Федько изменить свой бизнес к лучшему и продвинуться в новых направлениях

Чем руководитель Увеличить картинку

Александр Ткаченко — один из самых известных медиаменеджеров Украины, возглавляет "1+1 медиа" уже почти 9 лет. Вырастил не одно поколение журналистов, руководя крупными телеканалами с 1998 года. В конкурс CEO4U проекта Unlimit Ukraine Александр пришел, чтобы помочь другим избежать тех ошибок, которые совершал сам. Глава "1+1 медиа" считает, что учиться нужно на чужих шишках и готов был рассказать своему менти, какие острые углы стоит обходить стороной, ведь в свое время ему также помогали менторы.

Так как Александр следит за трендами развития технологий, в качестве менти он выбрал бизнес Дарьи Федько. WeAR Studio — компания, которая разрабатывает мобильные приложения и решения с использованием виртуальной и дополненной реальности. Она вышла за рамки мобильных платформ iOS и Android и разрабатывает технологии для больших экранов и для гарнитур Oculus, HTC Vive, Hololens. В планах компании-финалиста конкурса CEO4U — создать единую платформу дополненной реальности, взрастить культуру потребления AR/VR в Украине, войти в топ мировых лидеров AR/VR индустрии. Более всего Дарью волновали вопросы выхода на зарубежные рынки, подбора персонала и продажи. Но в целом молодая предприниматель хотела вырасти из "коротких штанишек" менеджмента. И встреча с ментором оправдала ее ожидания.

Спустя несколько месяцев редакция попросила Александра Ткаченко и Дарью Федько поделиться своими впечатлениями от взаимодействия.

IMG_9574Александр Ткаченко, генеральный директор "1+1 медиа"

Малый бизнес — идеальная площадка для появления новых успешных идей, которые можно не только дуплицировать, но и наращивать для крупного бизнеса. И только от инициативы, желания и настойчивости тех, кто начинает этот бизнес, зависит дальнейший успех. Всегда есть искушение, когда бизнес только начинается, пойти не тем путем, который задумывался, а наиболее простым, который гарантирует более-менее постоянный доход. Но если ты привержен своей идее, веришь в нее, и знаешь, чего можешь достичь и для этого есть экономические основания, лучше всегда следовать этому паттерну, потому что иначе ты навсегда останешься в малом бизнесе.

Для меня было приятным откровением и сюрпризом увидеть не просто новый проект, а амбицию расти, уже сделанные первые успешные шаги в направлении своего развития. Единственное, что важно в этом случае — и то, что более опытные представители предпринимательского слоя могут сделать — это попытаться как раз эту предпринимательскую жилку передать начинающим предпринимателям для того, чтобы они могли избежать ошибок, которые уже есть у нас.

IMG_9692Дарья Федько, WeAR

Какие полезные инсайты вы получили в проекте?

  1. Все взаимоотношения с клиентами/подрядчиками/инвесторами всегда следует обязательно оформлять документально.
  2. Не брать на работу друзей/ родственников.
  3. Не скупиться на толкового бухгалтера.

И многое другое. Я получила массу ценных советов.

Есть ли уже какой-то результат в вашем бизнесе? Что-то получилось быстро внедрить? Расскажите об изменениях подробно.

Встреча и общение с Александром меня очень вдохновили и заставили еще больше поверить в свои силы. С момента нашей встречи моя команда выросла на 4 человека, операционные процессы наладились, и помимо коммерческого, я начала двигаться в продуктовом направлении. Мы продолжаем общаться с Александром, поэтому все масштабные результаты еще впереди.

Переосмыслили ли вы свои задачи после встречи с ментором?

Не скажу, что глобально, но я больше начала заниматься развитием бизнеса, нежели операционным управлением.

Какой опыт вы хотели бы позаимствовать у крупного бизнеса?

Мне интересно все, что может посодействовать успешному развитию моей компании — управление командой, продажи, маркетинг, финансовый учет и многое другое.

Какие советы вы можете дать другим предпринимателям?

Вести бухгалтерию, официально трудоустраивать свою команду (есть разные опции), не падать духом, принимать все сложности как опыт, трудиться день и ночь, верить в то, что делаешь!

Расскажите немного о своих впечатлениях от конкурса CEO4U и проекта Unlimit Ukraine. Будете ли вы участвовать в дальнейших активностях?

Впечатления самые позитивные, я очень рада своему участию и благодарна организаторам! Плюсы — это общение и связь, новые возможности и вдохновение!

    • Менторская сессия Дарьи Федько и Александра Ткаченко
    • Менторская сессия Дарьи Федько и Александра Ткаченко
    • Менторская сессия Дарьи Федько и Александра Ткаченко
    • Менторская сессия Дарьи Федько и Александра Ткаченко
    • Менторская сессия Дарьи Федько и Александра Ткаченко
    • Менторская сессия Дарьи Федько и Александра Ткаченко
    • Менторская сессия Дарьи Федько и Александра Ткаченко
    • Менторская сессия Дарьи Федько и Александра Ткаченко
    • Менторская сессия Дарьи Федько и Александра Ткаченко
    • Менторская сессия Дарьи Федько и Александра Ткаченко
    • Менторская сессия Дарьи Федько и Александра Ткаченко
    • Менторская сессия Дарьи Федько и Александра Ткаченко

По материалам: Дело.UA
Раздел: >
Теги: бизнес , средний бизнес , малый бизнес , предприниматели , частные предприниматели

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